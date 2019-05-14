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14 мая 19, 12:21
Энтони Хопкинс подписался на триллер "Виртуоз"
энтони хопкинс
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Энтони Хопкинс, Эбби Корниш и Энсон Маунт из сериала "Сверхлюди" снимутся в фильме под названием "Виртуоз" про наемного убийцу.
Киллера по прозвищу Виртуоз сыграет Маунт. Связанный обязательством, он должен выследить и уничтожить последнюю цель, чтобы удовлетворить своего наставника (Хопкинс). Однако он владеет слишком малым объемом информации, чтобы быстро выполнить задание. Нет ни имени, ни фотографии. Герой знает лишь то, что цель будет "в простой закусочной в умирающем городе в пять часов вечера".

Виртуоз начинает охоту, чтобы выследить добычу и выполнить миссию любой ценой.

Съемки фильма уже стартовали, а дистрибьюторские права продаются в рамках Каннского кинорынка.

Источник: https://kinoafisha.ua
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