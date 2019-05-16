Софи Тернер - о киноляпе на съемках сериала "Игра престолов"

На днях британская актриса Софи Тернер стала гостьей популярного шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".





В ходе беседы ведущий шоу Джимми Феллон включил шуточный видео-вопрос от мужа Софи, Джо Джонаса. Он спросил актрису конфузе, случившимся во время съемок 4 эпизода 8 сезона сериала "Игра престолов".





"О, Боже мой! Софи Тернер, я Джо Джонас. Я большой твой фанат. И у меня есть для тебя вопрос. Это фундаментальный вопрос. Я посмотрел много серий "Игры престолов" и мне интересно: это ведь ты поставила туда стаканчик из Starbucks", - говорилось в видео-вопросе.





Джимми Феллон решил также добавить, что во время было опубликовано фото, на котором Софи Тернер держит вероятно тот же стаканчик, который потом и заметили в эпизоде.





Актриса в свое оправдание рассказала, что фото было сделано гораздо раньше, в предыдущем эпизоде. Она также намекнула на то, что во всем виновата Эмилия Кларк.





"Посмотри перед кем она стоит", - сказала Софи Тернер, указывая на Дейнерис.











