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15 мая 19, 11:57
Софи Тернер - о киноляпе на съемках сериала "Игра престолов"
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Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, рассказала, каким образом в одной из сцен появился стаканчик Starbucks.
На днях британская актриса Софи Тернер стала гостьей популярного шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

В ходе беседы ведущий шоу Джимми Феллон включил шуточный видео-вопрос от мужа Софи, Джо Джонаса. Он спросил актрису конфузе, случившимся во время съемок 4 эпизода 8 сезона сериала "Игра престолов". 

"О, Боже мой! Софи Тернер, я Джо Джонас. Я большой твой фанат. И у меня есть для тебя вопрос. Это фундаментальный вопрос. Я посмотрел много серий "Игры престолов" и мне интересно: это ведь ты поставила туда стаканчик из Starbucks", - говорилось в видео-вопросе.

Джимми Феллон решил также добавить, что во время было опубликовано фото, на котором Софи Тернер держит вероятно тот же стаканчик, который потом и заметили в эпизоде.

Актриса в свое оправдание рассказала, что фото было сделано гораздо раньше, в предыдущем эпизоде. Она также намекнула на то, что во всем виновата Эмилия Кларк.

"Посмотри перед кем она стоит", - сказала Софи Тернер, указывая на Дейнерис.




Источник: https://telegraf.com.ua
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