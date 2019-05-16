"Беверли-Хиллз 90210": первый трейлер сериала (ВИДЕО)

Впервые молодежный сериал "Беверли-Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) вышел на телеэкраны в 1990 году и с того времени покоряет мир. Теперь авторы киноленты решили продолжить известную историю и показать главных героев после 30 лет их жизни.





Сначала представители телеканала Fox показали превью, на котором видно, как главные актеры сериала "Беверли-Хиллз, 90210" встречаются перед съемками. Каждый из них получил сценарий продолжения киноленты и готов приступить к работе. А уже 14 мая в сети появился официальный тизер.





Согласно опубликованным кадрам, прежние недоразумения на съемочной площадке давно ушли. Поэтому актеры Дженни Гарт (Келли Тейлор), Йен Зиринг (Стив Сандерс), Брайан Остин Грин (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсон Пристли (Брэндон Уэлш) и Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) охотно обнимаются и общаются друг с другом.





По словам авторов сериала, премьера первых серий "Беверли-Хиллз, 90210" запланирована на 7 августа 2019 года. Сезон будет состоять из 6 эпизодов.











