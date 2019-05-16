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15 мая 19, 12:11
Каннский кинофестиваль 2019: церемония открытия
В этом году Каннский кинофестиваль проходит в 72 раз.
Кинособытие с 14 по 25 мая посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. Во Францию уже прибыли первые звездные гости одного из самых громких кинособытий года.
За главную награду фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – будут борятся картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие.
В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин. За главную "Золотую пальмовую ветвь" поборются картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие. Фестиваль, в частности, откроет кинолента The Dead don'T Die режиссера Джима Джармуша.
В программе "Особый взгляд" представлено 16 кинолент, среди которых есть украинская – под названием EVGE режиссера Наримана Алиева. Кинокартина рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого отправились жить в Киев после аннексии Крыма.
Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах – 6, и на полуночных – 1 фильм. Полный список фильмов вы можете посмотреть на официальном сайте Каннского фестиваля.
Открытие фестиваля посетили исполнители главных ролей нового фильма режиссера Джима Джармуша «Мертвые не умирают» — Селена Гомес, британская кинозвезда Тильда Суинтон и популярная актриса Хлоя Севиньи.
Лента также участвует в основном конкурсе, а это значит, что претендует на получение "Золотой пальмовой ветви". С ней будут конкурировать новые фильмы Квентина Тарантино, Кена Лоуча, братьев Дарденн, Педро Альмодовара, Ксавье Долана и других.
Также во время открытия присутствовали члены жюри фестиваля, в частности, оскароносный режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту — председатель жюри, и 21-летняя актриса Эль Фаннинг.
Победителя Канн-2019 определяет международное жюри, куда в этом году также вошли Йоргос Лантимос, Аличе Рорвахер, Павел Павликовский и другие.
В этом году во втором по значимости конкурсе Каннского кинофестиваля участвует украинский фильм: "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.
Источник: https://telegraf.com.ua
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