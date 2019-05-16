Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.52
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
15 мая 19, 12:11
Каннский кинофестиваль 2019: церемония открытия
Каннский кинофестиваль 2019
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
14 мая стартовал ежегодный Каннский кинофестиваль 2019.
В этом году Каннский кинофестиваль проходит в 72 раз.

Кинособытие с 14 по 25 мая посетят лучшие представители Голливуда и европейского кинематографа. Во Францию уже прибыли первые звездные гости одного из самых громких кинособытий года.

За главную награду фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – будут борятся картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие.

В конкурсную программу международного Каннского кинофестиваля 2019 года вошли 19 картин. За главную "Золотую пальмовую ветвь" поборются картины Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Жан-Пьер Люка Дарденнов, Терренса Малика и другие. Фестиваль, в частности, откроет кинолента The Dead don'T Die режиссера Джима Джармуша.

В программе "Особый взгляд" представлено 16 кинолент, среди которых есть украинская – под названием EVGE режиссера Наримана Алиева. Кинокартина рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого отправились жить в Киев после аннексии Крыма.

Во внеконкурсной программе покажут 5 фильмов, на специальных показах – 6, и на полуночных – 1 фильм. Полный список фильмов вы можете посмотреть на официальном сайте Каннского фестиваля.

Открытие фестиваля посетили исполнители главных ролей нового фильма режиссера Джима Джармуша «Мертвые не умирают» — Селена Гомес, британская кинозвезда Тильда Суинтон и популярная актриса Хлоя Севиньи.


 
Лента также участвует в основном конкурсе, а это значит, что претендует на получение "Золотой пальмовой ветви". С ней будут конкурировать новые фильмы Квентина Тарантино, Кена Лоуча, братьев Дарденн, Педро Альмодовара, Ксавье Долана и других.

Также во время открытия присутствовали члены жюри фестиваля, в частности, оскароносный режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту — председатель жюри, и 21-летняя актриса Эль Фаннинг.



Победителя Канн-2019 определяет международное жюри, куда в этом году также вошли Йоргос Лантимос, Аличе Рорвахер, Павел Павликовский и другие.

В этом году во втором по значимости конкурсе Каннского кинофестиваля участвует украинский фильм: "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.




Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
В Венеции открылся кинофестиваль
В Киеве открылся бесплатный кинотеатр под открытым небом
Самый крупный международный кинофестиваль в Азии открыт
В Голливуде на Аллее славы открыли звезду Дженнифер Лопез
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сериал "Сваты" возвращается на ТВ
noimageУченые выяснили секрет популярности "Игры престолов"
Лента новостей