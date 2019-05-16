Сериал "Сваты" возвращается на ТВ

Как сообщили на "1+1", уже вскоре комедийный сериал "Сваты" вернется на телеэкраны. Дата эфира будет сообщена дополнительно.

15 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 26 марта 2019 года, которым удовлетворен иск ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ООО "Киноквартал" к Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино, Службы безопасности Украины.

То есть - суд признал внесение Федора Добронравова в "черный список", куда актер попал в 2017-м году, незаконным, и отменил соответствующий приказ Минкульта. Как следствие, запрет на показ сериала "Сваты" тоже снят.

- Группа 1+1 медиа рада, что при принятии решения в сложившейся ситуации, суд руководствовался именно фактами, а не предположениями со стороны указанных выше государственных органов и ведомств. Данное решение в очередной раз подтвердило избирательность и предвзятость государственных органов в отношении отдельных участников рынка, в частности - группы 1+1 media, - идет речь в заявлении.

Напомним, 27 марта Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства культуры Украины и Службы безопасности Украины о запрете показа сериала "Сваты".

Кстати, теперь это прецедент в истории украинского кинопроката, и этим могут воспользоваться и другие теле- и кинокомпании.

Например, Госкино в 2018 году запретило фильм студии "Квартал 95" "Любовь в большом городе-2" и сериал "Нюхач", снятый кинокомпаний FILM.UA и выходящий на телеканале ICTV.

Кстати, "Нюхач" был запрещен не полностью, а только первый сезон (всего их – 3) из-за актера Александра Фисенко, который был "главным злодеем" сезона. В феврале 2018-го он был внесен в "черный список" Минкульта.

Что же касается второго сезона, вопрос был решен благодаря тому, что сцены с участием Фисенко были вырезаны из фильма. Благо, их было немного – во втором сезоне его герой появляется лишь в "воспоминаниях" - флешбэках. И, таким образом, картина получила прокатное удостоверение.