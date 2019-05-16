MTV Movie & TV Awards 2019: полный список номинантов премии

Наибольшее количество номинаций получили четвертые "Мстители" и сериал "Игра престолов", однако поклонникам, чьи голоса и определят победителей, предстоит непростой выбор. Им придется выбирать между Мэйси Уильямс и Робертом Дауни-младшим, "Веномом" и "Акваменом", Леди Гагой и Рами Малеком и не только.





Церемония награждения пройдет в Санта-Монике 17 июня. Вести мероприятие будет звезда "Шазама!" и номинант на премию MTV Закари Левай.





Лучший фильм





"Мстители: Финал"

"Черный клановец"

"Человек-паук: Через вселенные"

"Всем парням, которых я любила раньше"

"Мы"





Лучший сериал





"Игра престолов"

"Ривердэйл"

"Большой рот"

"Шиттс Крик"

"Призраки дома на холме"





Лучшая актерская игра в кино





Амандла Стеберг (Старр Картер) - "Чужая ненависть"

Леди Гага (Элли) - "Звезда родилась"

Люпита Нионго (Рэд) - "Мы"

Рами Малек (Фредди Меркьюри) - "Богемская рапсодия"

Сандра Буллок (Мелори) - "Птичий короб"





Лучшая актерская игра в сериале





Элизабет Мосс (Джун Осборн/Фредова) - "Рассказ служанки"

Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) - "Игра престолов"

Джина Родригес (Джейн Виллануэва) - "Девственница Джейн"

Джейсон Митчелл (Брэндон Джонсон) - "Чи"

Кирнан Шипка (Сабрина Спеллман) - "Леденящие душу приключения Сабрины"





Лучший герой





Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс/Капитан Марвел) - "Капитан Марвел"

Джон Дэвид Вашингтон (Рон Сталлворт) - "Черный клановец"

Мэйси Уильямс (Арья Старк) - "Игра престолов"

Роберт Дауни-младший (Тони Старк/Железный человек) - "Мстители: Финал"

Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) - "Шазам!"





Лучший злодей





Джош Бролин (Танос) - "Мстители: Финал"

Джоди Комер (Вилланель) - "Убивая Еву"

Джозеф Файнс (Фред Уотерфорд) - "Рассказ служанки"

Люпита Нионго (Рэд) - "Мы"

Пенн Бэджли (Джо Голдберг) - "Ты"





Лучший поцелуй





Камила Мендес и Чарльз Мелтон - "Ривердэйл"

Джейсон Момоа и Эмбер Херд - "Аквамен"

Нкути Гатва и Коннор Суинделлс - "Половое воспитание"

Ноа Сентинео и Лана Кондор - "Всем парням, которых я любила раньше"

Том Харди и Мишель Уильямс - "Веном"





Лучшая актерская игра в комедии





Аквафина (Пик Лин Го) - "Безумно богатые азиаты"

Дэн Леви (Дэвид Роуз) - "Шиттс Крик"

Джон Малэйни (Эндрю Глуберман) - "Большой рот"

Марсаи Мартин (Джордан Сандерс) - "Мелкая"

Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) - "Шазам!"





Прорыв года





Аквафина (Пик Лин Го) - "Безумно богатые азиаты"

Нкути Гатва (Эрик Эфьонг) - "Половое воспитание"

Хейли Лу Ричардсон (Стелла) - "В метре друг от друга"

Эмджей Родригес (Бланка Родригес-Евангелиста) - "Поза"

Ноа Сентинео (Питер Кавински) - "Всем парням, которых я любила раньше"





Лучшая драка





"Мстители: Финал" - Капитан Америка против Таноса

"Капитан Марвел" - Капитан Марвел против Минн-Эрвы

"Игра престолов" - Арья Старк против Белых Ходоков

Мишель и Барак Обама будут выпускать собственные фильмы и сериалы совместно с Netflix





Лучший испуг





Алекс Вулф (Питер) - "Реинкарнация"

Линда Карделлини (Анна Тей-Гарсия) - "Проклятие плачущей"

Риан Риис (Дана Хайнс) - "Хэллоуин"

Сандра Буллок (Мелори) - "Птичий короб"

Виктория Педретти (Нелл Крейн) - "Призраки дома на холме"



