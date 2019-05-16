MTV Movie & TV Awards 2019: полный список номинантов премии

Наибольшее количество номинаций получили четвертые "Мстители" и сериал "Игра престолов", однако поклонникам, чьи голоса и определят победителей, предстоит непростой выбор. Им придется выбирать между Мэйси Уильямс и Робертом Дауни-младшим, "Веномом" и "Акваменом", Леди Гагой и Рами Малеком и не только.
Церемония награждения пройдет в Санта-Монике 17 июня. Вести мероприятие будет звезда "Шазама!" и номинант на премию MTV Закари Левай.
Лучший фильм
"Мстители: Финал"
"Черный клановец"
"Человек-паук: Через вселенные"
"Всем парням, которых я любила раньше"
"Мы"
Лучший сериал
"Игра престолов"
"Ривердэйл"
"Большой рот"
"Шиттс Крик"
"Призраки дома на холме"
Лучшая актерская игра в кино
Амандла Стеберг (Старр Картер) - "Чужая ненависть"
Леди Гага (Элли) - "Звезда родилась"
Люпита Нионго (Рэд) - "Мы"
Рами Малек (Фредди Меркьюри) - "Богемская рапсодия"
Сандра Буллок (Мелори) - "Птичий короб"
Лучшая актерская игра в сериале
Элизабет Мосс (Джун Осборн/Фредова) - "Рассказ служанки"
Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) - "Игра престолов"
Джина Родригес (Джейн Виллануэва) - "Девственница Джейн"
Джейсон Митчелл (Брэндон Джонсон) - "Чи"
Кирнан Шипка (Сабрина Спеллман) - "Леденящие душу приключения Сабрины"
Лучший герой
Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс/Капитан Марвел) - "Капитан Марвел"
Джон Дэвид Вашингтон (Рон Сталлворт) - "Черный клановец"
Мэйси Уильямс (Арья Старк) - "Игра престолов"
Роберт Дауни-младший (Тони Старк/Железный человек) - "Мстители: Финал"
Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) - "Шазам!"
Лучший злодей
Джош Бролин (Танос) - "Мстители: Финал"
Джоди Комер (Вилланель) - "Убивая Еву"
Джозеф Файнс (Фред Уотерфорд) - "Рассказ служанки"
Люпита Нионго (Рэд) - "Мы"
Пенн Бэджли (Джо Голдберг) - "Ты"
Лучший поцелуй
Камила Мендес и Чарльз Мелтон - "Ривердэйл"
Джейсон Момоа и Эмбер Херд - "Аквамен"
Нкути Гатва и Коннор Суинделлс - "Половое воспитание"
Ноа Сентинео и Лана Кондор - "Всем парням, которых я любила раньше"
Том Харди и Мишель Уильямс - "Веном"
Лучшая актерская игра в комедии
Аквафина (Пик Лин Го) - "Безумно богатые азиаты"
Дэн Леви (Дэвид Роуз) - "Шиттс Крик"
Джон Малэйни (Эндрю Глуберман) - "Большой рот"
Марсаи Мартин (Джордан Сандерс) - "Мелкая"
Закари Левай (Билли Бэтсон/Шазам) - "Шазам!"
Прорыв года
Аквафина (Пик Лин Го) - "Безумно богатые азиаты"
Нкути Гатва (Эрик Эфьонг) - "Половое воспитание"
Хейли Лу Ричардсон (Стелла) - "В метре друг от друга"
Эмджей Родригес (Бланка Родригес-Евангелиста) - "Поза"
Ноа Сентинео (Питер Кавински) - "Всем парням, которых я любила раньше"
Лучшая драка
"Мстители: Финал" - Капитан Америка против Таноса
"Капитан Марвел" - Капитан Марвел против Минн-Эрвы
"Игра престолов" - Арья Старк против Белых Ходоков
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Лучший испуг
Алекс Вулф (Питер) - "Реинкарнация"
Линда Карделлини (Анна Тей-Гарсия) - "Проклятие плачущей"
Риан Риис (Дана Хайнс) - "Хэллоуин"
Сандра Буллок (Мелори) - "Птичий короб"
Виктория Педретти (Нелл Крейн) - "Призраки дома на холме"