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16 мая 19, 17:47
Новый фильм по Mortal Kombat
Mortal Kombat
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Новый фильм по Mortal Kombat будут снимать в Южной Австралии.
В истории Южной Австралии произошёл важный момент: на этой территории решили снимать новый фильм по Mortal Kombat от New Line Cinema. Правительство штата гордится тем, что сумело привлечь крупные инвестиции в местную экономику, ну а мы можем лишний раз посмотреть на некоторые подробности об экранизации.

Режиссёром фильма выступает австралиец Саймон Маккуойд (Simon McQuoid). Ранее он снимал только рекламу, Mortal Kombat окажется его дебютной работой в полнометражном кино. Сценарий пишет Грег Руссо (Greg Russo) — ещё одна тёмная лошадка без известных лент за спиной. Руссо также участвует в перезапуске киноверсии Resident Evil.

А вот продюсеры у Mortal Kombat более известные: Джеймс Ван (James Wan; режиссёр первой "Пилы", "Форсажа 7" и "Аквамена") и Тодд Гарнер (Todd Garner; исисполнительный продюсер "Трёх иксов" и "Ученика чародея").

В команде исполнительных продюсеров — Лоуренс Касанофф (Lawrence Kasanoff; продюсер "Смертельных битв" 90-х), Э. Беннет Уолш (E. Bennett Walsh; исполнительный продюсер "Убить Билла", "Людей в чёрном: Интернэшнл" и второй части "Нового Человека-паука"), Майкл Клир (Michael Clear; сопродюсер "Проклятия монахини") и Шон Робинс (Sean Robins; сопродюсер "Ты водишь!").

Австралийскую команду киноделов возглавят Маккуойд и Ван. Съёмки пройдут в студии города Аделаида. В Южной Австралии будут заниматься и постпродакшном. Предварительное производство должно начаться в этом месяце — то есть до релиза ещё очень долго.

Предполагается, что новая "Смертельная битва" окажется перезагрузкой и не будет опираться на предыдущие фильмы серии. Ленту анонсировали ещё в 2011 году, но, например, режиссёра назначили лишь в 2016-м.

Источник: https://telegraf.com.ua
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