Фанаты "Игры престолов" потребовали переснять восьмой сезон

На протяжении нескольких месяцев актеры и создатели "Игры престолов" обещали поклонникам грандиозный финал сериала. Однако после премьеры оказалось, что они не смогли сдержать слова и оставили зрителей разочарованными.





Каждую секунду онлайн-петиция поклонников "Игры престолов" пополняется подписями. Недовольные зрители создали ее еще до премьеры эпизода "Колокол", однако после "внезапного" безумия Дейнерис и "сливов" остальных персонажей их терпение лопнуло окончательно. "Не имея исходного материала, Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс доказали свою полную некомпетентность в сценарном деле. Этот сериал заслуживает достойного финального сезона. Так сделай это, HBO!", — гласит подпись автора.





Критика в адрес создателей не смолкает несколько недель. Сначала зрители возмущались темнотой третьего эпизода, затем — нелогичностью четвертого, а пятый и вовсе оставил многих в полном смятении. Унять гнев поклонников не помогают ни видеоролики о создании эпизодов, ни объяснения шоураннеров. Можно предположить, что и "фильм о фильме" The Last Watch вызовет далеко не теплые чувства у разочарованных поклонников.





Премьера заключительного эпизода состоится уже в это воскресенье, и спустя десять лет фанаты, наконец, узнают, кто же взойдет на Железный трон.





Как сообщалось ранее, Создатели сериала обещали зрителям одну из самых зрелищных битв на телевидении и сдержали свое слово. "Битва за Винтерфелл" стала самой просматриваемой и обсуждаемой серией в сети. Таких результатов шоураннерам проекта удалось добиться не только за счет хронометража и зрелищных сцен, но благодаря неожиданному финалу эпизода, который прокомментировал Кит Харингтон.



