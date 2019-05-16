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16 мая 19, 17:50
Рик и Морти объявили о выходе четвертого сезона в ноябре
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До этого сериал продлили сразу на 70 эпизодов.
Четвёртый сезон "Рика и Морти" выйдет в ноябре 2019 года

Дату премьеры четвёртого сезона анонсировали в коротком ролике в официальном твиттере канала Adult Swim.

Объявление сделали сами главные герои.

В мае 2018-го один из авторов "Рика и Морти", Джастин Ройланд, заявил, что сериал продлили сразу на 70 эпизодов — семь сезонов.

Позже сценарист и актёр пообещал, что больших перерывов между сезонами больше не будет. Четвёртый и третий выйдут с разницей в два года, а дальше работа пойдёт ощутимо быстрее.

Источник: https://telegraf.com.ua
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