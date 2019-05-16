Рик и Морти объявили о выходе четвертого сезона в ноябре

Четвёртый сезон "Рика и Морти" выйдет в ноябре 2019 года
Дату премьеры четвёртого сезона анонсировали в коротком ролике в официальном твиттере канала Adult Swim.
Объявление сделали сами главные герои.
В мае 2018-го один из авторов "Рика и Морти", Джастин Ройланд, заявил, что сериал продлили сразу на 70 эпизодов — семь сезонов.
Позже сценарист и актёр пообещал, что больших перерывов между сезонами больше не будет. Четвёртый и третий выйдут с разницей в два года, а дальше работа пойдёт ощутимо быстрее.