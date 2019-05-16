Рик и Морти объявили о выходе четвертого сезона в ноябре

Четвёртый сезон "Рика и Морти" выйдет в ноябре 2019 года





Дату премьеры четвёртого сезона анонсировали в коротком ролике в официальном твиттере канала Adult Swim.





Объявление сделали сами главные герои.





В мае 2018-го один из авторов "Рика и Морти", Джастин Ройланд, заявил, что сериал продлили сразу на 70 эпизодов — семь сезонов.





Позже сценарист и актёр пообещал, что больших перерывов между сезонами больше не будет. Четвёртый и третий выйдут с разницей в два года, а дальше работа пойдёт ощутимо быстрее.



