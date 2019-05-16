Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
16 мая 19, 17:51
Появился трейлер "Игры престолов" 8 сезон 6 серия
Игра престолов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьера шестой серии состоится 19 мая в США и 20 мая в Украине.
Телеканал HBO выложил в сеть трейлер шестого (последнего) эпизода восьмого сезона "Игры престолов". 

Новый трейлер шестого, финального эпизода "Игры престолов" 8 сезон был опубликован на YouTube-канале сериала.

6 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 19 мая 2019 года и в ночь на 20 мая ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Шестой эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 20 минут. 

Создатели сериала "Игра престолов" в тизере показывают, как в Королевской гавани наступила настоящая разруха после войны за Железный трон. Дейнерис Таргариен с высоты смотрит на руины, в то время как Тирион Ланнистер с нескрываемым ужасом смотрит, что случилось с его бывшем домом. Кто выиграет битву и станет королем Семи королевств – мы узнаем уже в этой серии.




Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
"Игра престолов": вышел трейлер финального сезона сериала
Трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 2 серия
Первую серию Игры престолов посмотрели более 17 млн человек
"Игра престолов" установила новый рекорд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Рик и Морти объявили о выходе четвертого сезона в ноябре
noimageФанаты "Игры престолов" потребовали переснять восьмой сезон
noimageНовый фильм по Mortal Kombat
noimageMTV Movie & TV Awards 2019: полный список номинантов премии
noimageСериал "Сваты" возвращается на ТВ
Лента новостей