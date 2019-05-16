Появился трейлер "Игры престолов" 8 сезон 6 серия

Телеканал HBO выложил в сеть трейлер шестого (последнего) эпизода восьмого сезона "Игры престолов".





Новый трейлер шестого, финального эпизода "Игры престолов" 8 сезон был опубликован на YouTube-канале сериала.





6 серия сериала "Игра престолов" выйдет на экраны 19 мая 2019 года и в ночь на 20 мая ее смогут увидеть в Украине все, кто будет иметь доступ к одному из двух видеосервисов – OLL. TV или MEGOGO. Именно они предоставляют доступ зрителям к продукции HBO. Шестой эпизод фэнтезийной саги продлится ориентировочно 1 час 20 минут.





Создатели сериала "Игра престолов" в тизере показывают, как в Королевской гавани наступила настоящая разруха после войны за Железный трон. Дейнерис Таргариен с высоты смотрит на руины, в то время как Тирион Ланнистер с нескрываемым ужасом смотрит, что случилось с его бывшем домом. Кто выиграет битву и станет королем Семи королевств – мы узнаем уже в этой серии.











