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17 мая 19, 16:02
Джеймс Ганн прокомментировал возвращение в Marvel
Джеймс Ганн
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В интервью изданию Deadline Ганн признался: увольнение заставило его осознать, что такое настоящая любовь.
В марте все поклонники "Стражей Галактики" пришли в восторг, узнав, что студия Disney все-таки вернула Джеймса Ганна на пост режиссера. Спустя два месяца постановщик прокомментировал прошлогодний инцидент и возвращение в киновселенную Marvel.

На защиту режиссера встали поклонники, актеры и коллеги, и это не могло оставить постановщика равнодушным. "Моя девушка, продюсер и агент поддержали меня. Крис Прэтт звонил и бесился, Зои Соладана и Каррен Гиллан плакали в трубку. Сильвестр Сталлоне говорил со мной по FaceTime. И, конечно же, Дэйв Батиста, который так яростно вступился за меня", - перечислил Ганн поддержавших его друзей.

"То количество любви, которое я получил от друзей, семьи и сообщества, было просто ошеломляющим. Так что тот самый день был одновременно самым худшим и самым лучшим в моей жизни. Конечно, я не был совершенным и совершал ошибки, но я стал лучше", - рассказал режиссер.



После увольнения Ганна весь актерский состав "Стражей Галактики" в открытом письме обратился к студии с просьбой восстановить его на посту режиссера, а поклонники установили билборд на въезде в Диснейленд, чтобы привлечь внимание публики и донести до руководства Disney, какую ошибку они допустили.

Источник: https://telegraf.com.ua
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