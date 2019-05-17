Джеймс Ганн прокомментировал возвращение в Marvel

В марте все поклонники "Стражей Галактики" пришли в восторг, узнав, что студия Disney все-таки вернула Джеймса Ганна на пост режиссера. Спустя два месяца постановщик прокомментировал прошлогодний инцидент и возвращение в киновселенную Marvel.





На защиту режиссера встали поклонники, актеры и коллеги, и это не могло оставить постановщика равнодушным. "Моя девушка, продюсер и агент поддержали меня. Крис Прэтт звонил и бесился, Зои Соладана и Каррен Гиллан плакали в трубку. Сильвестр Сталлоне говорил со мной по FaceTime. И, конечно же, Дэйв Батиста, который так яростно вступился за меня", - перечислил Ганн поддержавших его друзей.





"То количество любви, которое я получил от друзей, семьи и сообщества, было просто ошеломляющим. Так что тот самый день был одновременно самым худшим и самым лучшим в моей жизни. Конечно, я не был совершенным и совершал ошибки, но я стал лучше", - рассказал режиссер.













После увольнения Ганна весь актерский состав "Стражей Галактики" в открытом письме обратился к студии с просьбой восстановить его на посту режиссера, а поклонники установили билборд на въезде в Диснейленд, чтобы привлечь внимание публики и донести до руководства Disney, какую ошибку они допустили.



