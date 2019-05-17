Известно, кто заменит Бена Аффлека в роли Бэтмена

Слухи о том, что Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом, появились еще несколько месяцев назад, но теперь инсайдеры, похоже, уверены, что именно Роберт – основная кандидатура на роль.





Источник издания Variety, одного из самых авторитетных изданий в киноиндустрии, рассказал, что на текущий момент Warner Bros. ,становилась лишь на двух основных кандидатурах – либо супергеройский костюм примерит Роберт Паттинсон, либо это сделает Николас Холт, который этим летом попрощается с другой супергеройской франшизой – "Люди Икс".





Разработкой новой истории о Бэтмене занимается режиссер "Монстро" и "Планета обезьян: Революция" Мэтт Ривз; над проектом работают с 2017 года, и выйти он должен 25 июня 2021, однако Ривз до сих пор вносит финальные штрихи в так и не готовый до конца сценарий.





А Паттинсон, тем временем, совсем скоро приступит к съемкам в новом проекте Кристофера Нолана (что интересно, в свое время тоже поставившего сразу три фильма о Бэтмене для Warner Bros.), который на большой экран отправится летом 2020.



