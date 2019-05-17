Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.42
USD
26.35
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
17 мая 19, 16:03
Известно, кто заменит Бена Аффлека в роли Бэтмена
Бэтмен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Точной даты начала съемок данного фильма нет.
Слухи о том, что Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом, появились еще несколько месяцев назад, но теперь инсайдеры, похоже, уверены, что именно Роберт – основная кандидатура на роль.

Источник издания Variety, одного из самых авторитетных изданий в киноиндустрии, рассказал, что на текущий момент Warner Bros. ,становилась лишь на двух основных кандидатурах – либо супергеройский костюм примерит Роберт Паттинсон, либо это сделает Николас Холт, который этим летом попрощается с другой супергеройской франшизой – "Люди Икс".

Разработкой новой истории о Бэтмене занимается режиссер "Монстро" и "Планета обезьян: Революция" Мэтт Ривз; над проектом работают с 2017 года, и выйти он должен 25 июня 2021, однако Ривз до сих пор вносит финальные штрихи в так и не готовый до конца сценарий.

А Паттинсон, тем временем, совсем скоро приступит к съемкам в новом проекте Кристофера Нолана (что интересно, в свое время тоже поставившего сразу три фильма о Бэтмене для Warner Bros.), который на большой экран отправится летом 2020.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Бен Аффлек нашел себе новый проект
Трейлер фантастического фильма "Высшее общество"
Роберт Паттинсон снимется у Кристофера Нолана
"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эмма Томпсон может сыграть в фильме Disney "Круэлла"
noimage"Оскар-2020" пройдет без ведущего
noimageДжеймс Ганн прокомментировал возвращение в Marvel
noimageПоявился трейлер "Игры престолов" 8 сезон 6 серия
noimageРик и Морти объявили о выходе четвертого сезона в ноябре
Лента новостей