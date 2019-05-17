"Оскар-2020" пройдет без ведущего

Плохая новость для всех тех, кто считал танцы Хью Джекмана или юмористические монологи Джимми Киммела одной из главных "изюминок" церемонии "Оскар" – после того, как для "Оскара"-2019 подыскать ведущего так и не удалось, организаторы решили, что ведущий премии и не нужен.





У ABC, который транслирует "Оскар" в прямом эфире, есть все причины сохранить новый формат – дело в том, что без ведущего рейтинги церемонии только выросли, а время проведения – сократилось, чему наверняка рады те, кто жаловался, что "Оскар" в последние несколько лет казался слишком уж затянутым. "Оскар"-2019 шел всего 3 часа 17 минут и собрал у экранов в прямом эфире 29,6 миллионов зрителей – на 11% больше, чем в прошлом году. Рейтинг "Оскара" тоже порадовал: 7.7 в ключевой категории зрителей (в возрасте от 18 до 49 лет), на 13% выше рейтинга 2018 года (когда лучшим фильмом была признана "Форма воды").





Телевизионные критики, обозревавшие "Оскар"-2019, решение обойтись без ведущего тоже похвалили, подчеркнув: "прошедший "Оскар" определенно доказал, что в правильных обстоятельствах ведущий – не абсолютная необходимость".





Напомним, решение обойтись без ведущего на самом деле было не удачной тактической находкой, а вынужденной мерой – после того, как вокруг Кевина Харта (а именно он должен был вести "Оскар"-2019) разгорелся скандал из-за старых гомофобных шуток актера, Харт принял решение от поста ведущего отказаться, а заменить его желающих не нашлось.



