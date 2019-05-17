Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.51
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.42
USD
26.35
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
17 мая 19, 16:04
"Оскар-2020" пройдет без ведущего
Оскар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Оскар 2020" тоже пройдет без ведущего – и, похоже, новый формат теперь останется с нами надолго.
Плохая новость для всех тех, кто считал танцы Хью Джекмана или юмористические монологи Джимми Киммела одной из главных "изюминок" церемонии "Оскар" – после того, как для "Оскара"-2019 подыскать ведущего так и не удалось, организаторы решили, что ведущий премии и не нужен. 

У ABC, который транслирует "Оскар" в прямом эфире, есть все причины сохранить новый формат – дело в том, что без ведущего рейтинги церемонии только выросли, а время проведения – сократилось, чему наверняка рады те, кто жаловался, что "Оскар" в последние несколько лет казался слишком уж затянутым. "Оскар"-2019 шел всего 3 часа 17 минут и собрал у экранов в прямом эфире 29,6 миллионов зрителей – на 11% больше, чем в прошлом году. Рейтинг "Оскара" тоже порадовал: 7.7 в ключевой категории зрителей (в возрасте от 18 до 49 лет), на 13% выше рейтинга 2018 года (когда лучшим фильмом была признана "Форма воды").

Телевизионные критики, обозревавшие "Оскар"-2019, решение обойтись без ведущего тоже похвалили, подчеркнув: "прошедший "Оскар" определенно доказал, что в правильных обстоятельствах ведущий – не абсолютная необходимость".

Напомним, решение обойтись без ведущего на самом деле было не удачной тактической находкой, а вынужденной мерой – после того, как вокруг Кевина Харта (а именно он должен был вести "Оскар"-2019) разгорелся скандал из-за старых гомофобных шуток актера, Харт принял решение от поста ведущего отказаться, а заменить его желающих не нашлось.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
В США вручены первые "Оскары" за 2018 год. ФОТО
Имена победителей премии International Emmy
Список претендентов на "Оскар 2019" за спецэффекты
Вокруг премии ''Оскар'' разгорелся гомофобный скандал
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Эмма Томпсон может сыграть в фильме Disney "Круэлла"
noimageИзвестно, кто заменит Бена Аффлека в роли Бэтмена
noimageДжеймс Ганн прокомментировал возвращение в Marvel
noimageПоявился трейлер "Игры престолов" 8 сезон 6 серия
noimageРик и Морти объявили о выходе четвертого сезона в ноябре
Лента новостей