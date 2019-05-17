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17 мая 19, 17:22
Билл Мюррей появится в новых "Охотниках за привидениями"
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Актер известен тем, что с трудом поддается на уговоры. И если Мюррей в чем-то сниматься не хочет – значит никто и ничто его не заставит.
Когда-то актер сказал, что не станет принимать участие ни в каких ремейках "Охотников за привидениями". Но после все же мелькнул в фильме Пола Фига 2016 года выпуска, где новыми охотниками за привидениями стали женщины.

А теперь, разговаривая с изданием Indiewire в Каннах, Мюррей пообещал, что появится и в версии Джейсона Райтмана, которая сейчас готовится к производству и которая станет прямым продолжением культовой дилогии Айвана Райтмана.

"Я был в том фильме потому, что меня попросили, - говорит Мюррей о своем участии в проекте 2016 года. – Если бы я отказался, это значило бы, что я не поддерживаю фильм. Но я чувствовал, что фильм хорош, и я хотел его поддержать, а также людей, что его сделали. И по этой же причине я сделаю это снова".

Джейсон Райтман пока что не подтвердил, что Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Билл Мюррей примут участие в его проекте. Однако все "ветераны" выразили согласие и желание стать частью нового продолжения.

Источник: https://kinoafisha.ua
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