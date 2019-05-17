Билл Мюррей появится в новых "Охотниках за привидениями"

Когда-то актер сказал, что не станет принимать участие ни в каких ремейках "Охотников за привидениями". Но после все же мелькнул в фильме Пола Фига 2016 года выпуска, где новыми охотниками за привидениями стали женщины.





А теперь, разговаривая с изданием Indiewire в Каннах, Мюррей пообещал, что появится и в версии Джейсона Райтмана, которая сейчас готовится к производству и которая станет прямым продолжением культовой дилогии Айвана Райтмана.





"Я был в том фильме потому, что меня попросили, - говорит Мюррей о своем участии в проекте 2016 года. – Если бы я отказался, это значило бы, что я не поддерживаю фильм. Но я чувствовал, что фильм хорош, и я хотел его поддержать, а также людей, что его сделали. И по этой же причине я сделаю это снова".





Джейсон Райтман пока что не подтвердил, что Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Билл Мюррей примут участие в его проекте. Однако все "ветераны" выразили согласие и желание стать частью нового продолжения.



