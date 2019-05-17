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17 мая 19, 17:39
Создатели Игры престолов снимут новые Звездные войны
Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс
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Они займутся съемками нового эпизода фантастической саги. Его выход на экраны состоится в 2022 году.
Создатели сериала Игра престолов Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс будут работать над новым эпизодом фантастической саги Звездные войны. Созданный ими фильм должен выйти на экраны в 2022 году. Об этом пишет BuzzFeed.

"Мы заключили соглашение с Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, известными по Игре престолов, и следующий фильм, который мы выпустим, будет их", - отметил глава компании Walt Disney.

Название картины пока держится в секрете. Однако до ее выхода еще более трех лет. Премьера запланирована на декабрь 2022 года.

Источник: https://kinoafisha.ua
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