Создатели Игры престолов снимут новые Звездные войны

Создатели сериала Игра престолов Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс будут работать над новым эпизодом фантастической саги Звездные войны. Созданный ими фильм должен выйти на экраны в 2022 году. Об этом пишет BuzzFeed.





"Мы заключили соглашение с Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, известными по Игре престолов, и следующий фильм, который мы выпустим, будет их", - отметил глава компании Walt Disney.





Название картины пока держится в секрете. Однако до ее выхода еще более трех лет. Премьера запланирована на декабрь 2022 года.



