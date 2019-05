Со словарем в голове: об исторической драме Гений и безумец

В основе фильма "Гений и безумец" (The Professor and the Madman) лежит история создания Оксфордского словаря английского языка, работа над которым была начата в 1857 году, а завершена в 1928-ом. С 1879 года редактором издания был лексикограф Джеймс Мюррей (Мел Гибсон), который трудился над ним до своей смерти в 1915 году. Именно с его активной деятельностью и теми принципами, которые он разработал для систематизации и композиции собранного материала, во многом и связывают успех монументального мероприятия.