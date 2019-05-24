Три тизера новых серий британского сериала "Черное зеркало"

Один из самых популярных стримингових сервисов современности вскоре представит новый сезон сериала "Черное зеркало". В сети появилось сразу три новых трейлера к будущим эпизодам.





Около недели назад в сети появился первый трейлер к сериалу "Черное зеркало", в котором были показаны общие события, которые будут происходить в пятом сезоне. Но дата премьеры становится все ближе, поэтому создатели проекта представили сразу три трейлера к новым эпизодам, которые опубликовали на YouTube-канале.





Стоит отметить, что в новом сезоне будет всего три серии, которые поклонники смогут увидеть уже 5 июня на стриминговом сервисе Netflix. По словам создателей, 5 сезон "Черного зеркала" можно назвать "спешл эпизодом".











