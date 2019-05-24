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23 мая 19, 18:07
Трейлер фильма "Аладдин" (ВИДЕО)
Аладдин
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Еще в марте в сети появился первый официальный трейлер фильма "Аладдин" (Aladdin), мировая премьера которого отгремела 22 мая.
Сегодня же, 23 мая, на больших экранах новую экранизацию киноманы увидят в Украине. 

"Аладдин" стал адаптацией одноименного анимационного фильма 1992 года, который основан на арабском сказке "Тысяча и одна ночь". 

Главную роль исполнил канадец египетского происхождения Мена Массуд, Жасмин – британка Наоми Скотт, а роль Джина из волшебной лампы – Уилл Смит. Добавим, что в киноленту включены сцены из оригинального мультфильма.




Источник: https://telegraf.com.ua
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