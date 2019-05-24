Трейлер фильма "Аладдин" (ВИДЕО)





Главную роль исполнил канадец египетского происхождения Мена Массуд, Жасмин – британка Наоми Скотт, а роль Джина из волшебной лампы – Уилл Смит. Добавим, что в киноленту включены сцены из оригинального мультфильма.

"Аладдин" стал адаптацией одноименного анимационного фильма 1992 года, который основан на арабском сказке "Тысяча и одна ночь".