Однажды в Голливуде удостоился в Каннах шестиминутных оваций

Картина была восторженно принята зрителями и удостоилась шестиминутных оваций.





Сам Тарантино выглядел очень довольным, говорил "я люблю тебя" своей жене Даниэлле Пик, а также шептал что-то на ухо исполнительнице одной из главных ролей Марго Робби.





В украинский прокат картина выйдет 8 августа 2019 года. Вчера, 21 мая, вышел новый трейлер "Однажды в Голливуде".





Напомним, Украину на Каннском кинофестивале будут представлять картины Наримана Алиева и Декеля Беренсона. Как сообщалось ранее, представление украинских фильмов на кинофестивале обойдется в 1 млн 400 тыс. грн.



