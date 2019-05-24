Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
23 мая 19, 18:44
Однажды в Голливуде удостоился в Каннах шестиминутных оваций
Однажды в Голливуде
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На Каннском кинофестивале, который проходит сейчас на Лазурном берегу, режиссер Квентин Тарантино представил свой новый фильм "Однажды в Голливуде" о серийном убийце Чарльзе Менсоне.
Картина была восторженно принята зрителями и удостоилась шестиминутных оваций.

Сам Тарантино выглядел очень довольным, говорил "я люблю тебя" своей жене Даниэлле Пик, а также шептал что-то на ухо исполнительнице одной из главных ролей Марго Робби.

В украинский прокат картина выйдет 8 августа 2019 года. Вчера, 21 мая, вышел новый трейлер "Однажды в Голливуде".

Напомним, Украину на Каннском кинофестивале будут представлять картины Наримана Алиева и Декеля Беренсона. Как сообщалось ранее, представление украинских фильмов на кинофестивале обойдется в 1 млн 400 тыс. грн.

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Ален Делон получит важную награду в Каннах
"Однажды в Голливуде" покажут на Каннском кинофестивале
"Детектив Пикачу": фильм собрал почти $60 млн
Джордж Клуни отговаривал Бена Аффлека играть Бэтмена
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джордж Мартин рассказал о различиях его книг и сериала
noimageНовый трейлер предстоящего фильма "Терминатор"
noimageТрейлер фильма "Аладдин" (ВИДЕО)
noimageТри тизера новых серий британского сериала "Черное зеркало"
noimageConstantin Film займется киноадаптацией Just Cause
Лента новостей