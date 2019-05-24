Новый комедийный сериал "Отмороженный"

По сюжету комедии, семья Дзидзюков собирается наконец продать свой старый дом и переехать жить в большой город. Их заветная мечта, как Титаник, разбивается об лед. В собственном подвале в старом холодильнике они случайно находят замороженного Мишу — своего родственника, который исчез 23 года назад. Оказывается, Миша стал частью большого научного эксперимента. Теперь жизнь семьи изменится навсегда, ведь Дзидзюки вынуждены жить вместе с "отмороженным" родственником, который умом, чувствами и привычками застрял в "лихих 90-х" да еще и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.





Проект является собственной разработкой телеканала "1+1". Продюсеры комедийного сериала – Алёна Еремеева и Дарина Жукова. Авторы сценария – Кирилл Тимченко, Павел Остриков, Юрий Русин и Роман Розенгурт.





"Когда Дарина Жукова принесла эту заявку на обсуждение, то она сразу была убеждена, что это роль для Дзидзьо. И это нас зажгло! Сценаристам даже ничего больше не надо было объяснять об образе главного героя, они писали Мишу именно таким, какой он есть. Конечно, в сериале Дзидзьо будет немного иным, новым, не таким, как в клипах или фильмах, но очень узнаваемым и понятным для всех зрителей. Мы счастливы, что с командой DZIDZIOFILM попали на одну волну", — комментирует Алена Еремеева, главный продюсер сериалов и фильмов канала "1+1".





Также в сериале снимаются Всеволод Шекита, Екатерина Вишневая, Влада Глеба, Григорий Лещенко, Ярослав Шахторин, Сергей Либа, Надежда Кугай и Борис Книженко.



