Список всех фильмов Disney, которые выйдут до 2027 года

В ближайшие несколько лет Disney обеспечит нам рекордное количество блокбастеров – тотальное доминирование "мышиного дома" означает еще больше супергероев Марвел, еще больше "Звездных войн", а где-то там на подходе и "Аватары" Джеймса Кэмерона.





После приобретения 21st Century Fox корпорация Disney выпустила обновленный список релизов до 2027 года, куда теперь входят фильмы от студии Disney, Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox, Fox Searchlight и Blue Sky Studios.





На текущий момент список грядущих премьер Disney выглядит так:





2019





Аладдин – 23 мая





Темный Феникс (Fox) – 7 июня





История игрушек 4 – 20 июня





Али, рули! (Fox) – 11 июля





Король лев – 18 июля





Камуфляж и шпионы (Fox) – 15 августа





К звездам (Fox) – 20 сентября





Невероятный мир глазами Энцо (Fox) – 26 сентября





Малефисента: Владычица тьмы – 17 октября





Женщина в окне (Fox) – 24 октября





Дерзкий вызов (Fox) – 14 ноября





Холодное сердце 2 – 28 ноября





Звёздные Войны: Скайуокер. Восход – 19 декабря





Зов предков (Fox) – 26 декабря 2019





2020





Под водой (Fox) – 10 января





Kingsman: Большая игра (Fox) – 27 февраля





Вперед – 4 марта





Мулан – 25 марта





Новые мутанты (Fox) – 3 апреля





Пока неизвестный фильм Marvel – 30 апреля





Артемис Фаул – 28 мая





Пока неизвестный мультфильм Pixar – 18 июня





Свободный (Fox) – 2 июля





Закусочная Боба (Fox) – 16 июля





Круиз по джунглям – 23 июля





Айван, единственный и неповторимый – 13 августа





Смерть на Ниле (Fox) – 1 октября





Пока неизвестный фильм Marvel – 5 ноября





Ron’s Gone Wrong (Fox) – 5 ноября





Пока неизвестный мультфильм Disney – 25 ноября





Вестсайдская история (Fox/Amblin) – 17 декабря





Стервелла – 24 декабря





2021





Пока неизвестный фильм Marvel – 12 февраля





Нимона (Fox) – 5 марта





Пока неизвестный live-action фильм Disney - 11 марта





Пока неизвестный фильм Marvel – 6 мая





Пока неизвестный live-action фильм Disney – 27 мая





Пока неизвестный мультфильм Pixar – 17 июня





Индиана Джонс 5 – 8 июля





Пока неизвестный live-action фильм Disney – 30 июля





Пока неизвестный live-action фильм Disney – 8 октября





Пока неизвестный фильм Marvel – 5 ноября





Пока неизвестный мульфильм Disney – 24 ноября





Аватар 2 (Fox) – 17 декабря





2022





Пока неизвестный фильм Marvel – 18 февраля





Пока неизвестный мультфильм Pixar – 18 марта





Пока неизвестный фильм Marvel – 6 мая





Пока неизвестный live-action фильм Disney – 27 мая





Пока неизвестный мультфильм Pixar – 17 июня





Пока неизвестный live-action фильм Disney – 8 июля





Пока неизвестный фильм Marvel – 29 июля





Пока неизвестный live-action фильм Disney – 7 октября





Пока неизвестный live-action фильм Disney – 4 ноября





Пока неизвестный мульфильм Disney – 23 ноября





Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 16 декабря





2023





Пока неизвестный live-action фильм Disney – 17 февраля





Аватар 3 (Fox) – 22 декабря





2024





Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 20 декабря





2025





Аватар 4 (Fox) – 19 декабря





2026





Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 18 декабря





2027





Аватар 5 (Fox) – 17 декабря





Одних только "Аватаров" в ближайшие годы выйдет 3, "Звездных войн" – тоже 3, ну а Marvel выпустит сразу 8 фильмов.



