Список всех фильмов Disney, которые выйдут до 2027 года

В ближайшие несколько лет Disney обеспечит нам рекордное количество блокбастеров – тотальное доминирование "мышиного дома" означает еще больше супергероев Марвел, еще больше "Звездных войн", а где-то там на подходе и "Аватары" Джеймса Кэмерона.
После приобретения 21st Century Fox корпорация Disney выпустила обновленный список релизов до 2027 года, куда теперь входят фильмы от студии Disney, Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox, Fox Searchlight и Blue Sky Studios.
На текущий момент список грядущих премьер Disney выглядит так:
2019
Аладдин – 23 мая
Темный Феникс (Fox) – 7 июня
История игрушек 4 – 20 июня
Али, рули! (Fox) – 11 июля
Король лев – 18 июля
Камуфляж и шпионы (Fox) – 15 августа
К звездам (Fox) – 20 сентября
Невероятный мир глазами Энцо (Fox) – 26 сентября
Малефисента: Владычица тьмы – 17 октября
Женщина в окне (Fox) – 24 октября
Дерзкий вызов (Fox) – 14 ноября
Холодное сердце 2 – 28 ноября
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход – 19 декабря
Зов предков (Fox) – 26 декабря 2019
2020
Под водой (Fox) – 10 января
Kingsman: Большая игра (Fox) – 27 февраля
Вперед – 4 марта
Мулан – 25 марта
Новые мутанты (Fox) – 3 апреля
Пока неизвестный фильм Marvel – 30 апреля
Артемис Фаул – 28 мая
Пока неизвестный мультфильм Pixar – 18 июня
Свободный (Fox) – 2 июля
Закусочная Боба (Fox) – 16 июля
Круиз по джунглям – 23 июля
Айван, единственный и неповторимый – 13 августа
Смерть на Ниле (Fox) – 1 октября
Пока неизвестный фильм Marvel – 5 ноября
Ron’s Gone Wrong (Fox) – 5 ноября
Пока неизвестный мультфильм Disney – 25 ноября
Вестсайдская история (Fox/Amblin) – 17 декабря
Стервелла – 24 декабря
2021
Пока неизвестный фильм Marvel – 12 февраля
Нимона (Fox) – 5 марта
Пока неизвестный live-action фильм Disney - 11 марта
Пока неизвестный фильм Marvel – 6 мая
Пока неизвестный live-action фильм Disney – 27 мая
Пока неизвестный мультфильм Pixar – 17 июня
Индиана Джонс 5 – 8 июля
Пока неизвестный live-action фильм Disney – 30 июля
Пока неизвестный live-action фильм Disney – 8 октября
Пока неизвестный фильм Marvel – 5 ноября
Пока неизвестный мульфильм Disney – 24 ноября
Аватар 2 (Fox) – 17 декабря
2022
Пока неизвестный фильм Marvel – 18 февраля
Пока неизвестный мультфильм Pixar – 18 марта
Пока неизвестный фильм Marvel – 6 мая
Пока неизвестный live-action фильм Disney – 27 мая
Пока неизвестный мультфильм Pixar – 17 июня
Пока неизвестный live-action фильм Disney – 8 июля
Пока неизвестный фильм Marvel – 29 июля
Пока неизвестный live-action фильм Disney – 7 октября
Пока неизвестный live-action фильм Disney – 4 ноября
Пока неизвестный мульфильм Disney – 23 ноября
Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 16 декабря
2023
Пока неизвестный live-action фильм Disney – 17 февраля
Аватар 3 (Fox) – 22 декабря
2024
Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 20 декабря
2025
Аватар 4 (Fox) – 19 декабря
2026
Пока неизвестный фильм по вселенной "Звездных войн"– 18 декабря
2027
Аватар 5 (Fox) – 17 декабря
Одних только "Аватаров" в ближайшие годы выйдет 3, "Звездных войн" – тоже 3, ну а Marvel выпустит сразу 8 фильмов.