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24 мая 19, 13:05
Новым "Людям в черном" прогнозируют худший старт франшизы
Люди в черном: Интернэшнл
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Фантастический фильм "Люди в черном: Интернэшнл" может стартовать в американском прокате хуже, чем все предыдущие части этой франшизы.
Об этом свидетельствуют ранние прогнозы, которые приводит издание Deadline. Согласно им, картина соберет в свои премьерные выходные около 40 миллионов долларов.

Для сравнения, "Люди в черном", вышедшие в 1997 году, заработали в первый уик-энд 51 миллион долларов, больше 50 миллионов собирали и две следующие серии. Отметим, что производственный бюджет фильма "Люди в черном 4" оценивается в 110 миллионов долларов., поэтому с окупаемостью у него не должно возникнуть проблем.

Уилл Смит и Томми Ли Джонс не принимали участие в создании ленты. В центре сюжета окажутся новые персонажи, а действие будет происходить не только на территории США. В картине снимались Ребекка Фергюсон, Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Рейф Сполл, Кумэйл Нанджиани, Виктория Фэйт, Анатоль Таубман, Рут Хоррокс и другие актеры. В режиссерском кресле оказался Ф. Гэри Грей.

Источник: https://kinoafisha.ua
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