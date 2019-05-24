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24 мая 19, 13:17
В Каннах прошла громкая премьера украинского фильма "Домой"
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На Каннском кинофестивале состоялась премьера украинской картины "Домой", которая участвует в параллельной конкурсной программе "Особый взгляд", передает пресс-служба Госкино.
Показ прошел 22 мая. Ленту представили творческая команда во главе с крымскотатарским режиссером-дебютантом Нариманом Алиевым и актером Ахтемом Сеитаблаевым и генеральный директор Каннского смотра Тьерри Фремо.

Фильм рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого уехали в Киев после аннексии Крыма. Когда один из сыновей погибает, отец отправляется в столицу, чтобы забрать оставшегося сына и тело покойного на родину.

"Дякую організаторам Каннського кінофестивалю за можливість показати свій фільм у програмі "Особливий погляд". Я навіть уявити не міг, що мою картину будуть показувати в Каннах, і я щасливий, що тут, у залі Дебюссі, звучатиме моя рідна кримськотатарська мова. Мені болить те, що зараз відбувається в Криму, я не можу мовчати про Олега Сенцова і про всіх кримських татар та українців, ув’язнених в Росії через те, що вони борються за збереження своєї нації. Дякую всім за підтримку!" - произнес режиссер во время премьеры.

24 мая будут объявлены победители конкурса "Особый взгляд".

Источник: https://kinoafisha.ua
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