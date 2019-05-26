Каннский кинофестиваль-2019: стал известен победитель

"Золотую пальмовую ветвь" получил фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо
Вечером в субботу, 25 мая, жюри Каннского кинофестиваля объявило победителей этого года.
Лауреатом главной премии — Золотой пальмовой ветви — стал фильм Паразиты режиссера Пон Джун Хо. .
Об этом сообщает Twitter фестиваля.
Пон Джун Хо стал первым представителем Кореи, получившим этот престижный приз в Каннах.
Награду режиссер получал из рук легендарной французской актрисы Катрин Денев.
Фото: EPA
Фильм Паразиты — сюрреалистическая сатира о классовой борьбе — после показа сразу полюбился критикам и прессе.
Трейлер фильма Паразиты режиссера Пон Джун Хо — обладателя Золотой пальмовой ветви Канн 2019:
72-й Каннский кинофестиваль проходит на набережной Круазет с 14 по 25 мая 2019 года. В этом году жюри возглавляет мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, лауреат премии Оскар за фильмы Бердмэн и Выживший.
В ходе 12-дневного киномарафона в Каннах была вручена почетная Золотая пальмовая ветвь за вклад в мировой кинематограф — ее получил французский актер Ален Делон, который не смог сдержать слез во время своей благодарственной речи.
Кроме того, вечером 24 мая на 72-м Каннском кинофестивале были названыпобедители программы Особый взгляд, второй по значимости после основного конкурса. Главный приз получил фильм Невидимая жизнь Эвридики Гусмао бразильца Карима Айнуза о двух сестрах в Рио-де-Жанейро в сороковых-пятидесятых годах XX века.
Гран-при - фильм сенегальского режиссера Мати Диоп "Атлантика".
Лучшим актером признан Антонио Бандерас, который снимался "Боль и слава" Педро Альмодовара, лучшей актрисой- Эмили Бичем ("Малыш Джо" Джессики Хауснер).
Лучший режиссер - Жан-Пьер и Люк Дарденн, создатели фильма "Молодой Ахмед". Приз жюри получили две картины — "Отверженные" Ладжа Ли и "Бакурау" Клебера Мендосы-младшего.
14 мая в Каннах стартовал 72-й кинофестиваль. Во время церемонии открытия члены жюри фестиваля прошли по красной дорожке.