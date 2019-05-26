Муки выбора: на что обратить внимание на Молодости. ВИДЕО

48-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость" открылся сегодня "красной дорожкой" в кинотеатре "Киев". Фестивальные показы продлятся неделю, до 2 июня. Главный фестивальный приз "Скифского оленя" вручат победителю в следующую субботу.

Победителей международного конкурса в трех категориях (полнометражный игровой дебют, короткометражный фильм, студенческий фильм) и национального конкурса (короткий метр) наградят денежной премией в 2 тысячи долларов. Гран-при за лучший фильм — "Скифский олень" и 10 тысяч долларов. Своих победителей определят жюри ФИПРЕССИ, экуменическое жюри и жюри конкурса ЛГБТ-кино "Солнечный зайчик".





Киевский МКФ "Молодость", самый взрослый и знаменитый отечественный кинофестиваль (и единственный в Украине, обладающий аккредитацией Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров FIAPF), вот уже второй раз проводится на границе весны и лета.

В 2017 году он отказался от традиционного октябрьского слота, аргументировав это, среди прочего, тем, что в теплые майские дни интерес к международному киносмотру можно более эффективно подогревать показами на свежем воздухе, привлекая к "Молодости" не только истовых синефилов, но и просто неравнодушных к кино киевлян.

В прошлом году эта затея была воплощена в жизнь. Фестивальные показы и торжественные мероприятия были организованы на Почтовой площади. В 2019-м "Молодость" тоже планировала превратить Почтовую площадь в кинотеатр под открытым небом, но, в итоге, от этих планов отказалась.

Скорее всего, причиной тому стали финансовые обстоятельства. Фестиваль подавал заявку на получение финансирования от Украинского культурного фонда на 3 млн. грн. как раз для проведения показов на Почтовой площади, но пройти конкурсный отбор не сумел.

Впрочем, серчать на отсутствие бюджетной финансовой поддержки в этом году ему вряд ли стоит.

Государственное агентство Украины по вопросам кино пообещало выделить "Молодости" 6 млн. грн.

В свою очередь, Департамент культуры КМДА выделил 1,5 млн. грн. из столичной казны.

Кроме того, "Молодость" стала первым украинским фестивалем, который получил финансирование от программы Европейского Союза "Креативная Европа". Сумма гранта составила 46 тыс. евро (11% от запланированного фестивального бюджета).

Показы "Молодости" в этом году будут проходить в традиционном фестивальном центре — кинотеатре "Киев", а также в кинотеатре "Баттерфляй DeLuxe".

В их кинозалах будут представлены фильмы полутора десятка конкурсных и внеконкурсных программ.

Творческая специфика "Молодости" заключается в том, что в его главном международном конкурсе принимают участие дебюты (это правило не распространяется на параллельные конкурсы — национального короткого метра, фильмов ЛГБТ-тематики Sunny Bunny и фильмов для детей и юношества Molodist Teen Screen).

А особенность внеконкурсных программ — в том, что туда попадают прежде всего те работы, которым в украинских кинотеатрах нет места.

С некоторой горечью стоит признать, что кинотеатры обходят вниманием фильмы официальной программы "Молодости" не всегда неоправданно — "эзотерические" поиски, цепляющие взгляд особой фестивальной аудитории, совсем необязательно являются предметом пристального внимания большинства.

Это обстоятельство делает задачу рекомендовать несколько работ из программы "Молодости" — еще более сложной, потому что риск зрительского разочарования от просмотра лент этого фестиваля тут прямо пропорционален авторским амбициям, а они, обычно, — велики.

Так что представленный список фильмов ни в коем случае не является "обязательным" к просмотру. Но внимательно присмотреться к этим картинам — не помешает.

Международный конкурс полнометражных игровых фильмов

(реж. Рокси Топорович, 2018, США, Украина)

Юлия (Полина Снисаренко), девушка-фотограф с синей прядью в и так крашеных волосах, встречает раненного участника АТО с татуированным трезубцем на шее (Дмитрий Ярошенко), и влюбляется в него.

Полнометражный игровой дебют американки украинского происхождения Рокси Топорович был снят на частные средства еще в 2016 году (тогда говорили, что бюджет ленты 240 тыс. долларов). Мировая премьера "Юли" состоялась на МКФ в Кливленде в апреле прошлого года.

Кроме общественной актуальности, фильм примечателен еще и тем, что это — первая украинская лента в главном международном конкурсе "Молодости" с 2015 года (тогда тут показали картину-недоразумение Александра Литвиненко "По ту сторону").

За последние годы крепкие полнометражные дебюты при поддержке государства создали Марина Степанская, Марыся Никитюк, Роман Бондарчук, Ярослав Лодыгин, а теперь еще и Нариман Алиев. Однако, в конкурс "Молодости" они удивительным образом не вошли.

(реж. Раду Жуде, 2018, Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия)

"Фестиваль фестивалей"





Театральный режиссер Мариана создает масштабную уличную постановку, которая реконструирует массовые убийства румынскими войсками заложников и евреев в оккупированной Одессе в 1941 году. Во время работы она сталкивается с неожиданными реакциями и участников спектакля, и публики, которые не просто отрицают историческую правду о военных преступлениях своей страны, но и определенным образом пытаются героизировать прошлое. Длинное название ленты является цитатой Иона Антонеску, фашистского диктатора Румынии в период Второй мировой войны. Премьера картины Раду Жуде состоялась в июле 2018 года на 53-м МКФ в Карловых Варах. Она получила главный приз фестиваля и была выдвинута Румынией на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Потенциально премьера ленты могла пройти еще на прошлогоднем Одесском МКФ, но, в итоге, в Украине фильм появляется только сейчас. "Вооружены и опасны" (Украина, альманах, 2019) Специальное событие Кинотеатр "Киев", зал Синематека 29 мая, 16:00 2 июня, 11:30

Кинотеатр "Киев", зал Синематека 29 мая, 16:00 2 июня, 11:30





Коллекция тематический короткометражных лент, инициированных художником Николаем Ридным и посвященных художественному исследованию проблемы усиления радикализма и милитаризации украинского общества, как под воздействием внешней военной угрозы России, так и в результате внутреннего становления "правых" сил. Кроме Николая Ридного над фильмами работали Филипп Сотниченко, Станислав Битюцкий, Алексей Радинский, Элиас Парвулеско, Петр Армяновский, Анна Щербина и Валентина Петрова, Сашко Протяг и Оксана Казьмина. На "Молодости" в один присест будут показаны девять фильмов "видеосериала", расположенные на некомфортном стыке документального, игрового и экспериментального кино, публицистики и видео-арта и ранее представленные в выставочном пространстве фонда "Изоляция". (Относительно) большой экран зала "Синематека" кинотеатра "Киев" покажет, насколько эти работы, превращающие кино в инструмент социальной критики, могут существовать без "подпорок" комментариев куратора, авторов и искусствоведов. "Нож в сердце" (Knife + Heart) (реж. Ян Гонсалес, Франция, Швейцария, Мексика, 2018) Midnight Special Кинотеатр "Баттерфляй DeLuxe", Синий зал 25 мая, 23:00 2 июня, 23:00

Кинотеатр "Баттерфляй DeLuxe", Синий зал 25 мая, 23:00 2 июня, 23:00





1979 год. Франция Лесбиянка Анна (Ванесса Паради) снимает гей-порно. Внезапно ее актеров начинает резать незнакомец в маске. Поскольку полиция "безмолвствует", Анна пытается сама выйти на след убийцы. Фильм — участник конкурсной программы прошлогоднего Каннского МКФ — не случайно демонстрируется на полуночных сеансах "Молодости". Однако, стоит отметить, что заигрывание с эротикой, "плавно" переходящей в порнографию, — лишь одна из многих составляющих ленты, в которой важную роль играют собственно кинематографические качества — насыщенные экранные цвета и атмосферная музыка электронной группы M83. "Духовенство" ("Клир") (реж. Войцех Смажовский, Польша, 2018) Специальное событие Кинотеатр "Киев" Красный зал, 29 мая, 15:00 Синий зал, 2 июня,13:00

Кинотеатр "Киев" Красный зал, 29 мая, 15:00 Синий зал, 2 июня,13:00





История трех непохожих ксендзов среднего возраста, связанных пережитой трагедией, которые ежегодно встречаются, чтобы отметить чудесное спасение. В своем несовершенном церковном служении каждый из них сталкивается с особыми "производственными" проблемами, в которых "земное" многократно превалирует над "небесным". Острый антиклерикальный памфлет Войцеха Смажовски, поднимающий актуальные проблемы польской католической церкви (тут и педофилия, и коррупция, и пьянство, и постепенное сращивание церкви и государства), в польском прокате посмотрели невероятные пять миллионов зрителей. Вызвал фильм и ожидаемую бурю оскорбленных реакций. К слову, предыдущая работа режиссера "Волынь", повествующая о Волынской трагедии (ее поляки называют "Волынской резней"), вызвала острую критику в Украине. Ее тут не смогли продемонстрировать даже на одиночном закрытом показе, запланированном в кинотеатре "Киев". Польскому институту пришлось отменить его во избежание провокаций. "Пересматривая Бергмана" (альманах, Швеция, 2018) "Скандинавская панорама" Кинотеатр "Киев", Красный зал 26 мая, 18:15 27 мая, 11:00 Кинотеатр "Киев", Красный зал 26 мая, 18:15 27 мая, 11:00 (Томас Альфредсон, Пернилла Аугуст, Лиза Ашан, Джейн Маґнуссон и Лив Стрёмквист, Патрик Эклунд и Линус Тунстрём), вдохновленных творчеством Ингмара Бергмана.



