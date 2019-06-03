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3 июня 19, 17:58
Известно название приквела "Игры престолов"
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По данным издания Screen Rant известно, что приквел сериала НВО Игра престолов будет называться "Кровавая Луна".
По данным издания Screen Rant, приквел получил рабочее название Bloodmoon - "Кровавая луна".

По некоторым данным, название нового сериала The Long Night - "Длинная ночь", но телеканал HBO еще не подтвердил ни одну из версий. Сюжет будет основан на событиях, которые происходят за 8 тысяч лет до войны пяти королей. Сериал также покажет истинное происхождение белых ходоков.

Ранее сообщалось, что концовку сериала "Игры престолов" придумал сам Джордж Мартин.

Обращаться за комментариями к писателю бесполезно. В своем блоге Мартин написал, что разницу между его книгами и сериалом поклонники смогут оценить только тогда, когда "Ветра зимы" и "Грезы о весне" будут дописаны.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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