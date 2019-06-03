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3 июня 19, 18:01
Первый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской
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Краткий тизер появился на YouTube-канале компании Dergkino Ukraine, которая занималась съемками картины.
Вскоре в большой прокат выйдет экранизированная драма "Черный ворон". В сети появился первый тизер к одноименному бестселлеру, который сняли по мотивам произведения Василия Шкляра.

Полнометражный фильм по мотивам драмы бестселлера "Черный ворон" впервые экранизировали после огромного успеха исторического романа. 

В кресло режиссера сел Тарас Ткаченко, который также работал над фильмом "Гнездо горлицы". А главные роли в фильме сыграли Тарас Цимбалюк, Андрей Мостренко, Наталья Сумская, Павел Москаль и другие актеры. 

По сюжету картины, парню Ивану по прозвищу Ворон пришлось стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он, как настоящий украинец, не мог остаться в стороне от событий, которые влияли на свободу и проходили в его деревне. Поэтому Иван решил пожертвовать своим семейным спокойствием и принять участие в борьбе за независимость. Да, в центре событий выступает история его жизни и любви.

Премьера картины запланирована на 2019 год, однако точной даты создатели пока не называют.






Источник: https://telegraf.com.ua/
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