Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.95
USD
26.85
RUB
0.41
EUR
30.23
USD
27.04
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
3 июня 19, 18:04
Кинофестиваль Молодость: гран-при получила французская лента
кинофестиваль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Гран-при 48-го кинофестиваля "Молодость" и статуэтку "Скифского оленя" получила французская лента "Дикий" (Savage) режиссера Камия Видаля-Наке.
Авторы ленты получат приз в 10 000 долларов. Фильм рассказывает историю одинокого 22-летнего гея Лео, который продает себя на улице за небольшие деньги. Главный герой не оставляет надежды на любовь, которое и ищет в течение ленты.

Издание BFI предоставило положительную характеристику фильма "Дикий", назвав его "исключительным режиссерским дебютом" Камия Видаля-Наке. "Этот амбициозный фильм, который тщательно рассматривает все последствия, вытекающие из жизни своего главного героя и делает это с энергией, делает невозможным клише. Зато, это работа редкой жизнеспособности", - отмечает издание. В прошлом году лента получила приз в рамках Каннского кинофестиваля за лучший дебют.

Приз за лучший фильм в национальном конкурсе получила лента "В радости и только в радости" режиссера Марины Рощин.

Победу в номинации "Лучший полнометражный фильм" получила кинолента "Колибри" режиссера Ким Бо-Ра (Южная Корея).

Том Харди или Джастин Тимберлейк: кому Элтон Джон хотел "вручить" свои высокие каблуки в фильме "Рокетмен"
В короткометражном конкурсе победил польский фильм "Безусловная любовь" режиссера Рафаля Лисака. Эта же лента получила приз зрительских симпатий.

Лучшим студенческим фильмом признана румынская лента "Как запустить воздушного змея?" Режиссера Лоранда Габора.

Главную награду в рамках программы Molodist Teen Screen получила немецкая лента "Слишком далеко" Сары Винкенштетте.

"Молодость" - один из крупнейших современных кинофестивалей Украины. К 2016 году проводился в последнюю декаду октября каждого года, а с 2017 года - в конце весны. По версии Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), "Молодость" - один из крупнейших кинофорумов Восточной Европы. Главной задачей фестиваля называют содействие развитию молодого профессионального кино.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Украинский комедийный трейлер фильма "Зеленая книга"
Оскар 2019: заветная статуэтка
"Оскар-2019": время выступления победителей сократили
Украинско-польский фильм получил гран-при кинофестиваля
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Антонио Бандерас мечтает о завершении карьеры
noimageПервый тизер к фильму "Черный ворон" с Натальей Сумской
noimageWarner Bros. официально утвердила актера на роль Бэтмена
noimageИзвестно название приквела "Игры престолов"
Лента новостей