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4 июня 19, 19:06
"Форд против Феррари": первый трейлер фильма
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Первый трейлер к ожидаемой киноленте "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari) создатели картины опубликовали на YouTube-канале компании Movieclips Trailers.
На съемки фильма о противостоянии выделили 100 миллионов долларов.
Главные роли сыграли Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон и Катрина Балф. Американский сценарист Трейси Леттс сыграет Генри Форда II, а Ремо Джироне – Энцо Феррари.
В сюжет фильма положены события 1960-х годов, где машины "Форд" и "Феррари" соревновались на выносливость.
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