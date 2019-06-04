"Патрик Мелроуз": успешный сериал продлевают на второй сезон

Создатели сериала всерьез настроены на продолжение сериала и уже обсуждают возможность продлить его на второй сезон.





Продюсеры сериала Рэйчел Хоровиц и Майкл Джексон уже обдумали, как продолжить историю главного героя. "Обсуждались идеи сделать скачок в будущее и описать тяжелый жизненный период Патрика в Нью-Йорке. Все зависит от Тедди Сент-Обина, и мы с нетерпением ждем его творческого озарения" - говорят создатели.





Мини- сериал основан на автобиографических романах Эдварда Сент-Обина, выходивших с 1992 по 2012 гг. В центре сюжета — богатый аристократ Патрик, страдающий от глубочайшего посттравматического синдрома. В детстве он часто становился жертвой родительского насилия и теперь сражается с последствиями.





Всего рассказов было пять, как и серий в первом сезоне. По этому и решение продюсеров столь неожиданное так, как история о тяжелой детской травме и долгом пути к излечению от нее казалось бы закончилась.





За роль Мелроуза Камбербэтч получил телевизионную премию BAFTA, а также номинации на "Золотой глобус" и "Эмми".



