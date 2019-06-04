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4 июня 19, 16:25
"Патрик Мелроуз": успешный сериал продлевают на второй сезон
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Призовая телевизионная драма "Патрик Мелроуз" имеет серьезные шансы получить продолжение.
Создатели сериала всерьез настроены на продолжение сериала и уже обсуждают возможность продлить его на второй сезон. 

Продюсеры сериала Рэйчел Хоровиц и Майкл Джексон уже обдумали, как продолжить историю главного героя.  "Обсуждались идеи сделать скачок в будущее и описать тяжелый жизненный период Патрика в Нью-Йорке. Все зависит от Тедди Сент-Обина, и мы с нетерпением ждем его творческого озарения" - говорят создатели.

Мини- сериал основан на  автобиографических романах Эдварда Сент-Обина, выходивших с 1992 по 2012 гг. В центре сюжета — богатый аристократ Патрик, страдающий от глубочайшего посттравматического синдрома. В детстве он часто становился жертвой родительского насилия и теперь сражается с последствиями.

Всего рассказов было пять, как и серий в первом сезоне.  По этому и решение продюсеров столь неожиданное так, как история о тяжелой детской травме и долгом пути к излечению от нее казалось бы закончилась.

За роль Мелроуза Камбербэтч получил телевизионную премию BAFTA, а также номинации на "Золотой глобус" и "Эмми".

Источник: https://telegraf.com.ua
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