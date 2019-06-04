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Кино
Новости кино
4 июня 19, 16:35
Крис Хемсворт решил покинуть кино: названа причина
Крис Хемсворт
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Актер является одним из самых высокооплачиваемых, он пришел к выводу, что дети нуждаются в нем, так как переживают сейчас важный период.
Американский актер Крис Хемсворт, исполнивший роль Тора в кассовых экшенах Marvel, решил временно оставить кино.

Как пишет Mirror, актер решил сделать перерыв, чтобы проводить больше времени с женой и их тремя детьми.

Сегодня 35-летний Хемсворт и его 42-летняя супруги Эльзы Патаки воспитывают троих детей - семилетнюю дочь Индию и десятилетних сыновей-близнецов Сашу и Тристана. 

"У них очень важный возраст. Они еще маленькие, но понимают, что я стал пропадать чаще, чем раньше", - отметил Хемсворт.

Пока актер решил не сниматься по меньшей мере до конца 2019 года, ведь последний год Хемсворт работал практически без перерыва. В это время его родные оставались в Австралии.

Примечательно, что Хемсворта и Патаки, звезду фильмов "Форсаж", называют одной из самых крепких пар Голливуда. Пара поженилась в 2010 году.

Источник: https://telegraf.com.ua
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