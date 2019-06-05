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5 июня 19, 11:35
Netflix представил трейлер фильма о Бобе Дилане
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Сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма, посвященного Бобу Дилану.
На YouTube-канале Netflix появился трейлер к фильму о известном музыканте Бобе Дилане. Лента называется Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, а режиссером ее выступил Мартин Скорсезе.

Будущий фильм - это не просто документалка, в нем будут показаны реальные записи концертов и различные интервью с артистом. Также будет содержать игровые сцены, редкие документальные съемки, концертные фото и ранее неизвестные песни Боба Дилана. 

Кинолента передает бунтующий дух свободы в Америке 1975 года. Также в фильме используется музыка, которую исполнял Боб той осенью. 

Премьера фильма на Netflix состоится 12 июня.




Источник: https://telegraf.com.ua/
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