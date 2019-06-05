Netflix представил трейлер фильма о Бобе Дилане

На YouTube-канале Netflix появился трейлер к фильму о известном музыканте Бобе Дилане. Лента называется Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, а режиссером ее выступил Мартин Скорсезе.





Будущий фильм - это не просто документалка, в нем будут показаны реальные записи концертов и различные интервью с артистом. Также будет содержать игровые сцены, редкие документальные съемки, концертные фото и ранее неизвестные песни Боба Дилана.





Кинолента передает бунтующий дух свободы в Америке 1975 года. Также в фильме используется музыка, которую исполнял Боб той осенью.





Премьера фильма на Netflix состоится 12 июня.











