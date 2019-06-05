"Годзилла" растоптала конкурентов в американском прокате

По данным Box Office Mojo, во всем мире картина собрала 179 миллионов долларов. И это вполне достойное начало для зверя, который должен отбить немалый бюджет в 170 миллионов плюс огромные рекламные затраты, прежде чем получить чистую прибыль.





Лидер прошлой недели, диснеевский "Аладдин", упал на вторую строчку домашнего бокс-офиса, заработав 42,3 миллиона долларов. Общие сборы сказки в США в настоящее время превышают 183 миллиона, а касса по всему миру составляет более 445 миллионов долларов.





Байопик о молодости Элтона Джона "Рокетмен" занял третье место с результатом в 25 миллионов долларов (56 миллионов в мире). Это чуть меньше половины от того, что заработала "Богемная рапсодия" в свой премьерный уикенд.



