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5 июня 19, 11:45
"Годзилла" растоптала конкурентов в американском прокате
Годзилла 2: Король монстров
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Несмотря на неоднозначные отзывы, фантастический блокбастер "Годзилла: Король монстров" по итогам минувших выходных возглавил американский бокс-офис, заработав на старте 49 миллионов долларов.
По данным Box Office Mojo, во всем мире картина собрала 179 миллионов долларов. И это вполне достойное начало для зверя, который должен отбить немалый бюджет в 170 миллионов плюс огромные рекламные затраты, прежде чем получить чистую прибыль.

Лидер прошлой недели, диснеевский "Аладдин", упал на вторую строчку домашнего бокс-офиса, заработав 42,3 миллиона долларов. Общие сборы сказки в США в настоящее время превышают 183 миллиона, а касса по всему миру составляет более 445 миллионов долларов.

Байопик о молодости Элтона Джона "Рокетмен" занял третье место с результатом в 25 миллионов долларов (56 миллионов в мире). Это чуть меньше половины от того, что заработала "Богемная рапсодия" в свой премьерный уикенд.

Источник: https://kinoafisha.ua
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