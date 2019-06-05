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Кино
Новости кино
5 июня 19, 11:47
Харрисон Форд анонсировал начало съемок "Индианы Джонса 5"
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Исполнитель роли Индиану Джонса в серии фильмов, посвященных знаменитому археологу, Харрисон Форд сделал неожиданное заявление по поводу съемочного графика пятой серии.
Как рассказал актер в интервью изданию Variety, съемки стартуют уже в ближайшее время.

По словам Форда, режиссер Стивен Спилберг готов приступить к работе в буквальном смысле слова "на следующей неделе". "Я с большим энтузиазмом жду этого. Пока все развивается очень хорошо", - прокомментировал он.

Напомним, что изначально Спилберг планировал начать работу над картиной в апреле 2019 года в Лондоне. О чем он сам объявил во время церемонии вручения премии Empire Awards в марте 2018 года. Однако позже стало известно, что этот график уже не актуален, как и планировавшаяся на 2020 год премьера картины.

Новая дата релиза фильма с рабочим названием "Индиана Джонс 5" - 9 июля 2021 года. Сюжет пока неизвестен, но, по неподтвержденной официально информации, действие будет вновь происходить в различных странах мира, как это было в первых трех частях серии. Вероятнее всего, в пятом фильме Харрисон Форд вернется к образу Индианы Джонса в последний раз.

Источник: https://kinoafisha.ua
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