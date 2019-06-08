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6 июня 19, 11:47
О чем жалеет Эмилия Кларк после финала "Игры престолов"
Эмилия Кларк
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Эмилия рассказала о том, как отреагировала на окончание "Игры престолов".
В новом интервью изданию Variety Эмилия Кларк рассказала о том, как Дейнерис Таргариен помогла ей выиграть схватку за жизнь после внутричерепной аневризмы, а также поделилась тем, о чем больше всего сожалеет после финала шоу.

"Я всегда говорю, что Дейнерис буквально спасла мне жизнь", — заявила Эмилия. Звезда объяснила, что персонаж придал ей сил двигаться вперед и сосредоточиться на актерской игре, а не на проблемах со здоровьем. "Я концентрировалась только на ней. Она помогла мне не думать ни о чем более страшном, чем выход на съемочную площадку", — рассказала актриса.

"Финал шоу кажется чем-то нереальным, сюрреалистичным. За те 10 лет, что я играла в сериале, произошло столько всего. Мне было всего 23 года, а теперь я женщина. Мне потребовалось много времени, чтобы смириться. Где мои драконы?! О, эта знаменитая фраза. Где они, черт возьми? Меня пробило на сильные эмоции. Все были сломлены, когда шоу закончилось", — рассказала Кларк.

Но больше, чем о финале "Игры престолов", актриса жалеет, что не смогла ничего стащить со съемочной площадки. "Я ничего не забрала и очень жалею, и очень раздражена этим. Надеюсь, шоураннеры отдадут мне драконье яйцо", — призналась Эмилия.

Источник: https://telegraf.com.ua
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