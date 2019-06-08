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6 июня 19, 11:52
На съемках фильма "Бонд-25" произошел взрыв
Съемки 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде прервал неприятный инцидент - взрыв на съемочной площадке.
Об этом сказано на официальной странице бондианы в Twitter. Отмечается, что подрыв был запланирован, однако пиротехники не рассчитали силу взрыва. В результате инцидента были разрушены декорации, а также ранен один человек.
"Во время съемок контролируемого взрыва на съемочной площадке Бонда-25 сегодня в студии "Пайнвуд" был нанесен ущерб декорациям. На съемочной площадке никто не пострадал, однако один член экипажа за пределами сцены получил небольшую травму", - сказано в посте.
Агента 007 уже в пятый раз играет Дэниел Крэйг. А роль злейшего врага Бонда досталась звезде фильма "Богемская рапсодия" Рами Малеку. Новой девушкой Бонда стала Ана де Армас.
В картине также снимаются Леа Сейду, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рори Киннер и другие. Релиз картины запланирован на апрель 2020 года. Официальное название фильма пока остается в секрете.
Источник: https://telegraf.com.ua
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