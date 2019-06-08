Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Бразилии

Фестиваль Fantaspoa проходит ежегодно, и в нынешнем 2019 праздновал свое 15-летие.





Всего было показано более 100 фильмов, в которых приняли участие более 100 гостей из разных стран.





По словам режиссеров и продюсеров фестиваля, этот год стал самым успешным, учитывая освещение в СМИ и массовое присутствие зрителей, которых собралось более 10 000 человек.





В категории Competitiva Internacional (Международный конкурс) за лучший сценарий победу одержал фильм украинского режиссера Владимира Тихого "Брама".





"Мы рады, что члены жюри фестиваля высоко оценили драматургическую составляющую фильма. В основе лежит известная пьеса Павла Арье "В начале и в конце времен", которая в постановках разных режиссеров с успехом прошла на сценах Молодого театра в Киеве, Драматического театра им. Леси Украинки во Львове, Академического драматического театра в Харькове, Драматического в Магдебурге, в театре Моссовета", - говорит Тихий.





Также, Владимир добавил, что образы Бабы Приси, Славки и Вовчика и, собственно, самой Чернобыльской зоны отчуждения вдохновили соавтора сценария и его самого к экранному воплощению пьесы.











