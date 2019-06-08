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6 июня 19, 12:04
Фанаты "Мстителей 4" потребовали изменить финал
Мстители: Финал
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Поклонники фильма "Мстители: Завершение" недовольные его завершением организовали сбор подписей под петицией, призывающей студию Marvel представить альтернативную версию.
ВНИМАНИЕ! Далее в тексте содержатся спойлеры, поэтому всем, кто еще не посмотрел фильм, следует воздержаться от прочтения.

Фанаты потребовали вернуть к жизни самого популярного участника команды Мстителей Тони Старка. "Тони заслуживает того, чтобы вернуться живым. Тони Старк всегда был готов рисковать жизнью, страдать и жертвовать собой ради любого человека, не получая ничего взамен. С самого начала, с самого детства. Он никогда не был по-настоящему счастлив, а когда наконец получил то, чего всегда хотел и заслуживал, - жену, дочь, семью.. он умер. Это несправедливо, особенно, после всего, через что он прошел, он заслуживает того, чтобы жить и видеть, как растет его дочь", - говорится в обращении.

На момент публикации данной заметки петицию уже подписали более 40 тысяч человек. Осведомлено ли руководство студии Marvel об этой инициативе, пока не сообщается.

Напомним, что фильм "Мстители: Завершение" вышел в конце апреля 2019 года и стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории. Его сборы превысили 2,7 миллиарда долларов.

Источник: https://kinoafisha.ua
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