Фанаты "Мстителей 4" потребовали изменить финал

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Фанаты потребовали вернуть к жизни самого популярного участника команды Мстителей Тони Старка. "Тони заслуживает того, чтобы вернуться живым. Тони Старк всегда был готов рисковать жизнью, страдать и жертвовать собой ради любого человека, не получая ничего взамен. С самого начала, с самого детства. Он никогда не был по-настоящему счастлив, а когда наконец получил то, чего всегда хотел и заслуживал, - жену, дочь, семью.. он умер. Это несправедливо, особенно, после всего, через что он прошел, он заслуживает того, чтобы жить и видеть, как растет его дочь", - говорится в обращении.





На момент публикации данной заметки петицию уже подписали более 40 тысяч человек. Осведомлено ли руководство студии Marvel об этой инициативе, пока не сообщается.





Напомним, что фильм "Мстители: Завершение" вышел в конце апреля 2019 года и стал одним из самых кассовых кинопроектов в истории. Его сборы превысили 2,7 миллиарда долларов.



