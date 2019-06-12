Легендарная Катрин Денев едет в Украину

Легендарная французская актриса, дважды обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев приедет на Одесский международный кинофестиваль.





Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте. Отмечается, что актрису пригласили в качестве специального гостя. В этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля.





Катрин Денев лично представит мини-ретроспективу самых знаковых фильмов с ее участием, а также проведет мастер-класс.





Катрин Денев прославилась на весь мир после выхода мюзикла "Шербурские зонтики". Позднее имели грандиозный успех такие фильмы, как "Отвращение", "Девушки из Рошфора", "Апрельские безумства", "Ослиная шкура", "Сирена с "Миссисипи", "Последнее метро", "Место преступления", "Завтрак с незнакомцем" и многие другие.



