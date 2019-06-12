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11 июня 19, 17:47
Легендарная Катрин Денев едет в Украину
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Артистке вручат почетную награду ОМКФ - "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство.
Легендарная французская актриса, дважды обладательница премии "Сезар" за лучшую женскую роль Катрин Денев приедет на Одесский международный кинофестиваль.

Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте. Отмечается, что актрису пригласили в качестве специального гостя. В этом году Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 по 20 июля.

Катрин Денев лично представит мини-ретроспективу самых знаковых фильмов с ее участием, а также проведет мастер-класс.

Катрин Денев прославилась на весь мир после выхода мюзикла "Шербурские зонтики". Позднее имели грандиозный успех такие фильмы, как "Отвращение", "Девушки из Рошфора", "Апрельские безумства", "Ослиная шкура", "Сирена с "Миссисипи", "Последнее метро", "Место преступления", "Завтрак с незнакомцем" и многие другие.

Источник: https://telegraf.com.ua
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