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11 июня 19, 18:42
Сигурни Уивер вернется в новые "Охотники за привидениями"
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После провала в прокате "Охотники за привидениями" в 2016 году, стало известно, что скоро мы увидим еще одну кинокартину.
Несмотря на то, что последний фильм об "Охотниках за привидениями" провалился в прокате и породил огромный скандал, франшиза все еще жива. В январе стало известно, что студия Sony выпустит еще одну картину об охотниках, а теперь Сигурни Уивер подтвердила, что вернется к образу Даны Баррет.

В интервью изданию Parade актриса рассказала, что присоединится к Биллу Мюррею и Дэну Эйкройду в продолжении "Охотников за привидениями".

"Будет невероятно круто снова поработать с парнями!", - заявила звезда. В данный момент над разработкой картины работает постановщик "Джуно" и фильма "Здесь курят" Джексон Райтман. Хотя сюжет картины остается в секрете, студия обозначила, что поклонники увидят не очередную перезагрузку, а прямое продолжение дилогии Айвена Райтмана. Учитывая опыт режиссера и возращение знакомых героев, можно надеяться, что лента получится достойной оригинальных фильмов франшизы.

Напомним, первые "Охотники за привидениями" вышли на экран в 1984 году. В США фильм стал настоящим хитом и получил продолжение в виде полнометражного фильма и анимационных сериалов.

В 2016 году студия Sony выпустила перезагрузку с женским актерским составом. Скандальная рекламная кампания, обвиняющая всех недовольных в сексизме, не пошла фильму на пользу, и лента с треском провалилась.

Источник: https://telegraf.com.ua
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