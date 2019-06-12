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11 июня 19, 18:45
Горбачев прокомментировал сюжет "Чернобыля" от HBO
Михаил Горбачев
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Михаил Горбачев опроверг факты, представленные в сериале "Чернобыль".
Судьба ученого Валерия Легасова в сериале "Чернобыль" американского канала HBO - выдумки.

Таким комментарием последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, которого в сериале сыграл шведский актер Давид Денсик, поделился с RG.ru. По словам 88-летнего Горбачева, он не имеет никакого отношения к проблемам в карьере и жизни Легасова, который покончил с собой в 1988 году.

Существует версия, что реальные гонения на ученого Валерия Легасова начались после того, как на конференции МАГАТЭ в Вене он раскрыл секретные (правдивые) сведения о причинах аварии на Чернобыльской АЭС. По сюжету сериала "Чернобыль", в Вене Легасов озвучивает официальную (ложную) версию инцидента, терпит муки совести и решается раскрыть реальную причину катастрофы на суде в СССР из-за чего конфликтует с властями и позже сводит счеты с жизнью.

Решение говорить правду лишает Легасова спокойной жизни и звания Героя Советского Союза (хотя в действительности речь шла о звании Героя Социалистического Труда). Как бы то ни было, некоторые исследователи утверждают, что звание в итоге не было присвоено Легасову по личному указанию Горбачева. Эту версию и прокомментировал бывший генсек ЦК КПСС.

"Я не давал (указаний - Ред.). А кроме меня кто даст? Это выдумки", - заявил он.

При этом, как признался Горбачев, посмотреть сериал ему пока так и не удалось - не позволяют проблемы со здоровьем. "По простым причинам - в больнице все время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет", - признался он.

Сериал "Чернобыль" - проект режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина. Фильм вышел на экраны 6 мая. В основе сюжета - авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году и события вокруг инцидента в последующие несколько лет. Главными персонажами сериала стали заместитель директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова Валерий Легасов и заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина. Герои фильма бросают все силы на ликвидацию последствий аварии, а далее на изучение ее причин.

Источник: https://telegraf.com.ua
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