Сандра Буллок снимет сериал о своих студенческих годах

54-летняя Сандра Буллок пообещала показать своим фанатам, как она проводила студенческие годы.





Сторонники Сандры Буллок смогут увидеть, как их кумир проводил годы в университете и какой она была, когда за ней не охотились сотни папарацци. О том, что голливудская актриса намерена снять сериал о своих безумных студенческих годах сообщает издание Deadline.





54-летняя звезда фильма "Мисс Конгениальность" сядет в продюсерское кресло многосерийной драматической ленты. За производство картины, в которой откроется мир музыки и танца взялась компания Amazon. Также компанию музыкальным руководителям составит неоднократный обладатель Грэмми Джон Ледженд и сценарист Акива Голдсман.





Реальные события будут разворачиваться в 1980-х годах на юге США. В центре сюжета стоит девушка, то есть Сандра Буллок. Она изо всех сил пытается найти любовь и свое место в мире. Дополнительную информацию об актерском составе или приблизительной дате премьеры пока нет.



