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12 июня 19, 15:47
Сандра Буллок снимет сериал о своих студенческих годах
Сандра Буллок
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Знаменитая голливудская актриса, как и многие ее коллеги, будучи на вершине карьеры, решила податься в продюсеры биографической картины.
54-летняя Сандра Буллок пообещала показать своим фанатам, как она проводила студенческие годы.

Сторонники Сандры Буллок смогут увидеть, как их кумир проводил годы в университете и какой она была, когда за ней не охотились сотни папарацци. О том, что голливудская актриса намерена снять сериал о своих безумных студенческих годах сообщает издание Deadline.

54-летняя звезда фильма "Мисс Конгениальность" сядет в продюсерское кресло многосерийной драматической ленты. За производство картины, в которой откроется мир музыки и танца взялась компания Amazon. Также компанию музыкальным руководителям составит неоднократный обладатель Грэмми Джон Ледженд и сценарист Акива Голдсман.

Реальные события будут разворачиваться в 1980-х годах на юге США. В центре сюжета стоит девушка, то есть Сандра Буллок. Она изо всех сил пытается найти любовь и свое место в мире. Дополнительную информацию об актерском составе или приблизительной дате премьеры пока нет.

Источник: https://telegraf.com.ua
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