"Холодное сердце 2": какие приключения ждут Анну и Эльзу

Представители студии Disney опубликовали новый трейлер, который за считанные часы собрал более 300 тысяч просмотров.





В 2013 году многие киноманы были очарованы историей о двух королевских сестрах – Эльзе и Анне. Поэтому все сторонники ожидали появления мультфильма "Холодное сердце 2" (Frozen 2).





После значительного успеха первой части ленты – двух премий Оскар и миллионов просмотров в сети – авторы проекта решили продолжить популярную историю. В середине февраля 2019 года на YouTube-канале опубликовали первый трейлер "Ледяного сердца 2", который стремительно покорил сеть. А 11 июня во сети появился очередной анонс к мультфильму.





Согласно тизеру, молодая королева Эльза продолжает изучать свои сверхспособности. В ролике девушка пытается покорять большие морские волны, превращая их в лед, как героиня Marvel.





В то же время после немалых испытаний в королевстве царит долгожданный покой, поэтому Эльза вместе с младшей сестрой Анной занимаются благоустройством и международной политики. Семейная идиллия заканчивается, когда девушки сталкиваются с новыми препятствиями: они узнают жуткие детали смерти своих родителей и тайну необычайного дара Эльзы.





Объявление о выходе следующей части "Холодного сердца" появилось еще в 2015 году. Однако до сих пор представители студии Disney не разглашали деталей съемок.





Известно, что над созданием эффектного трейлера работали режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак. Озвучивали главных героев знаменитые голливудские актеры: Идина Мензел, Кристен Белл, Джонатан Грофф и Джош Гад. Премьера мультфильма "Холодное сердце 2" запланирована на 22 ноября 2019 года.











