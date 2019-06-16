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14 июня 19, 16:38
Кира Найтли получила главную роль в детективном фильме
Кира Найтли
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В Голливуде готовят немало сюрпризов для киноманов. В частности, вскоре состоится премьера фильма "Гостайна" (Official Secrets).
Главную роль в фильме "Гостайна" исполнила знаменитая голливудская актриса Кира Найтли. В киноленте она сыграла роль британской разведчицы Кэтрин Терезы Ган.

По сюжету, главная героиня передает журналистам секретные материалы, подтверждающие нелегальную деятельность спецслужб. Одновременно правительство стремится защитить военных, которые незаконно вторглись в Ирак, и пытаются скрыть этот факт от ООН. Слитая информация может навредить власти США, поэтому разведчица Кэтрин Тереза Ган становится врагом государства.

Режиссером киноленты выступил Гэвин Худ, который мастерски реализовал незаурядный сюжет. Кроме Киры Натли, он пригласил на съемки Мэттью Гуда, Рэйфа Файнса, Мэтта Смита.

Мировая премьера фильма "Гостайна" запланирована на 23 августа 2019 года. А пока интерес к киноленте разжигает динамичный трейлер.




Источник: https://telegraf.com.ua
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