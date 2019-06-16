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14 июня 19, 16:43
Фильм "Обещание на рассвете": официальный трейлер
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Фильм выходит в украинский прокат 27 июня.
Вышел официальный украинский трейлер драмы "Обещание на рассвете", экранизации одноименного автобиографического романа двукратного лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари.

Еще в детстве мать Ромена Гари твердо решила: он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на насмешки окружающих и сомнения сына в собственных силах, она продолжала в него верить, - и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели Ромена через все испытания и приключения его жизни, полной тайн, сражений и невероятных поворотов.

Главные роли в фильме исполнили звезды французского кино Шарлотта Генсбур и Пьер Нини. Режиссером выступил Эрик Барбье. Украинская премьера ленты состоялась на фестивале допремьерных показов в рамках Французской весны.




Источник: https://telegraf.com.ua
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