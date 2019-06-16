Рецензия на фильм «Путешествие хорошего пса»

В широкий прокат попадает не так много картин, на которые можно пойти всей семьей, не испытывая чувства неловкости. Если вас не смущает собака, которая добродушно делится мыслями с большого экрана, то «Путешествие хорошего пса» может стать подходящим фильмом для совместного просмотра.

Жанр комедия, драма

Режиссер Гейл Манкусо

В ролях ДДеннис Куэйд (Итэн), Мардж Хелгенбергер (Ханна), Бетти Гилпин (Глория), Кэтрин Прескотт (Сиджей), Эбби Райдер Фортсон (Сиджей в детстве), Генри Лау (Трент) и др.

Компании DreamWorks, Walden Media, Amblin Entertainment

Год выпуска 2019

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«Путешествие хорошего пса» (A Dog’s Journey) – это продолжение истории о собаке, которая по окончании жизни раз за разом перерождается, чтобы быть рядом с человеком, к которому она привязалась. Первый фильм под названием A Dog’s Purpose вышел в 2017 году. Основой для двух лент стали романы американского писателя Брюса Кэмерона, который также участвовал в написании сценария.

В «Путешествии хорошего пса» собака по кличке Бэлли наслаждается счастливой жизнью на ферме. Она проводит дни рядом со своим хозяином Итэном и находит еще одного друга в лице его новорожденной внучки Сиджей. Но не все так гладко. Отношения в семье не ладятся, овдовевшая невестка забирает ребенка и уезжает в неизвестном направлении. Итэн скучает по внучке и просит своего пса присматривать за Сиджей. Когда собака приближается к своим последним дням, она перерождается и вспоминает новую цель жизни. Теперь Бэлли, получив новое тело, должен во что бы то ни стало отыскать Сиджей.

Сюжет «Путешествие хорошего пса» без проблем воспринимается без просмотра первого фильма. Происходящее со всеми непосредственными подробностями комментирует собака (в оригинале ее озвучивает актер Джош Гэд). К этому нужно привыкнуть – такой уж формат семейного фильма. К тому же дела обстоят так, что зрителя ждет большое количество наивных (ну очень наивных) эпизодов. Во второй половине фильма, когда главная героиня подрастает, сюжет становится намного интереснее. Да и к комментариям пса к этому времени уже привыкаешь.

Собаки в фильме вызывают только хорошие эмоции. Они трогательные и дружелюбные – на них можно смотреть вечно. Роптать хочется только на работу сценаристов, которые делят мир исключительно на «черное» и «белое», «злое» и «доброе». Отрицательных персонажей можно определить за несколько секунд. Они поступают плохо абсолютно во всем, не имея возможности проявить свои чувства, это напоминает сюжеты из старых мультфильмов. Только вот «Путешествие хорошего пса», по идее, рассчитан не только на детей: в нем раскрывают трудности и проблемы вполне взрослых людей.

Несмотря на очевидные недостатки фильма, во время просмотра к нему таки успеваешь привязаться. Как и ко всем потешным собакам. Четырехлапый персонаж Бэлли иллюстрирует мысль о том, что собаки отдают людям свою безусловную любовь. Они всегда рядом, особенно когда хозяин нуждается в поддержке. Главная мысль понятна еще по трейлеру, а фильм во всех подробностях показывает это на примере взросления Сиджей в исполнении Кэтрин Прескотт.

Актриса Кэтрин Прескотт известна благодаря съемкам в сериале «Молокососы» (Skins). Младшую версию ее персонажа играет Эбби Райдер Фортсон, в которой можно узнать дочь Скотта Лэнга из экранизации Человека-муравья. Самый известный актер в фильме «Путешествие хорошего пса» – это Деннис Куэйд, исполнивший роль Итэна. Сейчас артист перешел к формату простого кино, а годами ранее снялся в драме «Вдали от рая» (Far from Heaven), которая была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

Над Деннисом Куэйдом и актрисой Мардж Хелгенбергер, исполнившую роль его жены, хорошо поработали гримеры. Отпечаток возраста на лицах их персонажей и быстротечность времени сценаристы использовали как еще один прием, которым можно растрогать зрителей.

«Путешествие хорошего пса» – это один из тех фильмов, который всячески пытается вызвать расположение, задействуя собак и положительных героев. У его создателей это получилось бы намного лучше, если бы лента не была переполнена банальностями.



