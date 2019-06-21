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20 июня 19, 18:00
В Украине хотят снять киноленту про женское движение Femen
Femen
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Над производством картины работают Украина, Франция и Германия.
Автором идеи фильма стала белорусская кинематографистка Дарья Жук - она выступит режиссером. Ее дебютная полнометражная лента "Хрусталь" была показана на 50 международных кинофестивалях и получила Гран-при на Одесском и Тбилисском кинофестивалях. Беларусь выдвигала "Хрусталь" на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Сценарий к картине о Femen напишет Наталья Блок, а участницы движения станут консультантками ленты, съемки которой запланированы на 2020 год.

Femen известно своими политическими акциями протестов, во время которых участницы движения обнажают грудь в целях борьбы с патриархатом и угнетением.

Источник: https://telegraf.com.ua
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