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20 июня 19, 18:03
В Северной Ирландии начались съемки приквела Игры престолов
сериал
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Продолжение будет называться "Долгая ночь" и расскажет о событиях, которые произошли задолго до начала.
Сенсационную новость для фанатов "Игры престолов" сообщили на сайте CNN. Проект в виде приквела, который будет так называемым продолжением сериала, получил рабочее название "Долгая ночь". А в Северной Ирландии уже стартовали съемки части, которая расскажет о событиях, произошедших до того, как все познакомились с любимыми героями.

Создатели картины решили снимать новый шедевр в Северной Ирландии потому, что большая часть работы над "Игрой престолов" в основном проходила именно там. Также в источнике говорится, что на прошлой неделе создатели картины обустроили Белфаст к съемкам и в столице появились оборудованные места для сцен стрельбы.

Что интересно, представители HBO решили снять только один эпизод, от рейтинга которого будет зависеть, создадут ли они целый сезон. Хотя сами создатели информацию не подтверждают, на сайте издания отмечается, что в пилотной серии события будут развиваться за тысячи лет до основного сюжета "Игры престолов" и именно они раскроют тайну появления в их мире Белых ходоков.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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