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27 июня 19, 17:02
Трейлер фильма "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем
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Фильм про спор трех знаменитых американских изобретателей покажут на экранах уже этой осенью.
В сети появился новый трейлер фильма "Война токов", в котором главные роли сыграли Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, а также Николас Холт и Том Холланд. Режиссер картины - Альфонсо Гомес-Рехон ("Я, Эрл и умирающая девушка", "Американская история ужасов").

Сюжет фильма основан на реальной истории противостояния изобретателей Томаса Эдисона (Камбербэтч) и Джорджа Вестингауза (Шеннон), которые пытаются отвоевать друг у друга первое место среди поставщиков электроэнергии.

Премьера "Войны токов" состоялась еще в сентябре 2017 года на фестивале в Торонто, однако прокат картины отложили из-за секс-скандала с Харви Вайнштейном, компания которого продюсировала картину.

Как сообщает Entertainment Weekly, фильм перемонтировали и он все-таки выйдет на экраны. Американская премьера фильма намечена на 4 октября этого года. В широкий прокат картина выйдет 11 октября.






Источник: https://telegraf.com.ua
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