"Сваты" спустя 11 лет: как сейчас выглядят дети из сериала

С 1 июля на "1+1" выйдет шестой сезон лирической комедии. В этой части бабушки Валя и Ольга Николаевна (Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева) и дедушка Иван Будько (Федор Добронравов) будут по-прежнему перевоспитывать нерадивых двойняшек Вику и Никиту (Анна Полищук и Константин Чернокрылюк), а также помогать решать проблемы Жене (Анна Кошмал). Ольга Николаевна и Александр Беркович наконец официально оформят свои отношения и поженятся. Иван Будько займется бизнесом, спасет страну от бюрократии, отправится на заработки, отравится грибами и отметит юбилей – в общем, будет в своем стиле. Женя окончит школу, поступит в институт и встретит свою любовь. Лариса родит девочку - Митяй в третий раз станет папой. Ну, и на этом еще не конец…

С момента выхода первой серии прошло почти 11 лет (первый сезон вышел в 2008 году). Интересно вспомнить былое и взглянуть, к примеру, как выросли сериальные дети, которых "Сваты" сделали знаменитыми.

Встречайте – трех Жень, которых в разные периоды сыграли Ульяна Иващенко, София Стеценко и Анна Кошмал. А также "двойняшек" - Анна Полищук и Константин Чернокрылюк.

Исполнила роль Жени Ковалевой в первом и втором сезонах "Сватов" – в 2008 и 2009 годах. Собственно, "Сваты" и являются ее главным и самым популярным проектом. Ульяна живет в Москве. Ведет свой Youtube-канал, где она подписана как Ульяна Эндерс. Там у нее на данный момент 172 745 подписчиков.

Мама Ульяны – актриса Инна Королева, которая, кстати, и в "Сватах" сыграла ее маму.

В третьем и четвертом сезонах, в 2009 и 2010 годах, роль Жени сыграла 6-летняя киевлянка София Стеценко. Ее пригласили в "Сваты-3", заметив на детском эстрадном конкурсе "Леди и джентльмены", где она получила Гран-при. Играла в картинах "Ради любви я все смогу", "Ищу жену с ребенком", "Ласточкино гнездо", а также снималась в рекламе.

Третьей Женей в "Сватах" стала Анна Кошмал: она сыграла девушку-гота переходного возраста с непростым характером, летом оставленной родителями на попечение двух бабушек и дедушки. Для роли 16-летняя Анна специально перекрасила свои волосы в черный цвет.

Роль Женьки принесла ей огромную популярность. После "Сватов" Кошмал получила главную роль в сериале "Сашка". Затем - главные роли в картинах "Не зарекайся", "Село на миллион", "Хороший парень". Сейчас она снимается практически без выходных. Зимой этого года Кошмал вышла замуж, а в июле прошлого года у нее родился ребенок.

Говорят, в кино 8-летняя Аня попала благодаря счастливому случаю. Якобы на одном из спектаклей (девочка ходила в театральную студию) Полищук заметил кастинг-директор студии "Квартал 95" и пригласил прийти на пробы в кино. Как мы понимаем, пробы она тогда прошла успешно – Аня с Костей Чернокрылюком стали двойняшками Викой и Никитой Ковалевыми.

Потом юная актрисы сыграла эпизодическую роль в сериале "Ласточкино гнездо". Затем она стала Машей Аистовой в фильме "Домоправитель" и Соней в "1+1 дома". Озвучивает мультфильмы. Живет в Киеве.

Костя в своей творческой биографии поднакопил ролей. Парень сыграл в фильмах "Сашка", "Недотуркані", "Домоправитель", а также стал одним из героев популярного сериала "Школа" - парень сыграл Германа. Живет в Киеве, снимается в рекламе, занимается айкидо, увлекается изучением иностранных языков. Занимается дубляжем фильмов.